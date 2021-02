ALBA POSSE: GERHARDT PIDIÓ EXTREMAR LOS CUIDADOS: «NO SALGAN SI NO ES REALMENTE NECESARIO»

Por Infoberdigital ***

Así lo solicitó el intendente de Alba Posse , Lucas Gerhardt mediante un comunicado.





“Visto el parte epidemiológico del día de ayer, donde el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones, informa la aparición de dos casos de Covid -19 en el Municipio de Alba Posse y teniendo en cuenta el significativo aumento de casos en el ultimo mes a experimentado la Provincia ; la Municipalidad de Alba Posse quiere solicitar que se extremen los ciudadanos para evitar el contagio masivo en nuestro territorio. Pedimos a los habitantes que sean prudentes en sus contactos con las demás personas, no salgan si no es realmente necesario que lo hagan, utilicen siempre el TAPA BOCAS, mantengan distancia con las demás personas, a no menos de 2 metros, utilicen alcohol en gel y lavarse con frecuencia las manos, si estas en contacto con elementos externos a su hogar no se toque el rostro sin antes higienizarse . A los comerciantes por favor respetar el PROTOCOLO en todos los ámbitos.