Yorg respondió a la consulta pública del gobierno “Plan Nacional de Gobierno Abierto”, con propuestas.

“La educación cooperativa escolar y juvenil fue parte del Segundo Plan Quinquenal del gobierno de Perón, lo que evidencia su importancia estratégica”

Está en marcha la consulta pública del gobierno Plan Nacional de Gobierno Abierto y que invita a participar desde lo que la Jefatura de Gabinete de Ministros entiende como gobierno abierto que es definido como “un enfoque que busca fortalecer y democratizar las instituciones, involucrar a la ciudadanía en las políticas públicas y aumentar la confianza y la colaboración entre los gobiernos y la sociedad”.

A partir de esta definición e invitación, el educador social José Yorg respondió que “Reiteramos: La educación cooperativa escolar y juvenil fue parte del Segundo Plan Quinquenal del gobierno de Perón, lo que evidencia su importancia estratégica e imperiosa para elaborar y plasmar un Plan de gobierno en especial en el agro. Sin el cooperativismo ,a nuestro criterio, no será jamas un Plan estratégico abierto,toda vez que se soslayaría la historia educativa, económica y social de Argentina, eso no sería justo”.

La respuesta oficial ante ello fue “La participación de los distintos sectores de la sociedad es de gran importancia para la elaboración de este Plan Estratégico de Gobierno Abierto 2020-2023. Tomaremos nota de tus aportes”.

Debate

La propuesta de Yorg llevó a un pequeño debate con otro participante que refirió “Es importante la educación cooperativa, pero lo más importante es hacer un balance de lo que sucedió con el movimiento cooperativo en estos 100 años porque hemos tenido muchos y graves fracasos y hay que entender el por que de los fracasos para no repetir errores”.

La respuesta de Yorg no se hizo esperar : “Fundación Apertura Rosario, Los fracasos son imputables siempre a la influencia nefasta del medio social y económico, a las turbulencias políticas ya que el cooperativismo no está en otro planeta,está aquí,en Argentina y en el mundo capitalista financiero, y NO es inmune a esas negatividades,al igual que la Iglesia,el Estado, etc,etc,etc… Pero lo recontra importante es seguir con este noble sistema, buscar y encontrar las mejorías y avanzar. En ese sentido les comento que en efecto, desde TECNICOOP avanzamos en el planteamiento y aplicación de la Pedagogía cooperaria escolar y universitaria. Así que a levantar ese bajo ánimo y sumarse a la revolución cooperativa”

“He visitado vuestra plataforma Fundación Apertura Rosario….¡Muy interesante propuestas !!! Propongo que nos integremos en Áreas de complementación e interes mutuo”, fueron las expresiones del educador social

como invitación.