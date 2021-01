El Museo Sitio de Memoria ESMA reabre sus puertas al público

A partir del 16 de enero, todos los sábados 14 y 16:30 h., se podrá visitar el Museo Sitio de Memoria ESMA a través de recorridos guiados que tendrán una duración de 60 minutos. Sólo se permitirá el ingreso con reserva previa y aplicando todas las medidas de seguridad y protocolos correspondientes.

La reserva de turnos es personal e intransferible: se encuentra habilitada para la semana en curso y sólo se podrá reservar entradas individuales o para el grupo familiar conviviente (hasta 4 personas en total) a través de nuestra web www.museositioesma.gob.ar. Una vez completados los cupos (15 por visita), se deberá aguardar a la siguiente apertura de turnos, los días Domingo. En el ingreso al establecimiento todas las personas deberán presentar el DNI, la declaración jurada de la app CUIDAR y la constancia de la reserva (en forma impresa o digital a través del celular). Podés descargar la app CUIDAR aquí: https://www.argentina.gob.ar/aplicaciones/coronavirus IMPORTANTE El acceso a determinados sectores del Museo se limitará durante la visita por motivos de seguridad sanitaria. Por cuestiones que tienen que ver con los contenidos exhibidos en este Museo, no se permite el ingreso de menores de 12 años. Los menores entre 12 y 15 años pueden ingresar acompañados por un adulto en todos los casos. No está permitido ingresar con bolsos o mochilas debido a que por motivos de seguridad sanitaria, no se encuentra habilitado el guardarropa.