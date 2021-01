«ESTAMOS ABOCADOS  EN CONSOLIDAR A MISIONES COMO DESTINO TURÍSTICO SEGURO», EXPRESÓ LUNA

Por Actualidad Sur ***

En diálogo con el Sistema de Medios Candelaria, el subsecretario de Planificación Turística, Daniel Luna comentó que junto al equipo de trabajo que lo acompaña trabajan en consolidar a la provincia como destino turístico receptivo seguro. Mencionó atractivos de distintas localidades, al tiempo que lamentó que no estén habilitadas las playas de Candelaria. “El año pasado no había pandemia y tampoco fueron debidamente adaptadas para el público”, opinó



El funcionario destacó el empeño de emprendedores turísticos de localidades como Santa Ana, Corpus, Loreto, Jardín América, Wanda, El Soberbio, Puerto Iguazú, entre otros.

Mencionó los requisitos que el turista debe presentar al momento de ingresar a la provincia: descargarse la aplicación Misiones digital, presentar test de Covid negativo para Covid 19 de hasta 48 horas hasta el arribo. En caso de no contar con el test puede realizarse al arribar a la provincia, que será gratuito si puede certificar que adquirió algún servicio con algún prestador turístico.



Mirada sobre la realidad de Candelaria

“No entiendo porqué no se habilitan las playas. La gente necesita de lugares al aire libre para estar y no es comprensible. Pero son cuestiones de la municipalidad que ellos sabrán a que se debe”, expresó.

Indicó además “que veo lugares públicos descuidados, basurales a cielo abierto. La verdad no veo una Candelaria mejorada”, concluyó.