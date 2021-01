CAMPO RAMÓN: EL INTENDENTE DE LA COMUNA DIO POSITIVO PARA COVID – 19

por Zona Centro Online ***

José Luis Márquez Da Silva Intendente de Campo Ramón comunica que ha dado positivo para covid19 junto a su sra madre, en el estudio realizado ayer.



Los síntomas los presentó su Sra madre por lo que se le practicó también al intendente dicho estudio, dando resultado POSITIVO.

Solicitamos a la población extremar las medidas de prevención y distanciamiento.

La Municipalidad permanecerá CERRADA hasta el 18 de Enero.

COMUNICADO: LA MUNICIPALIDAD NO ATENDERÁ POR 15 DÍAS AL PÚBLICO PERO HABRÁ GUARDIAS PERMANENTES DE SERVICIOS

El Sr. Intendente comunica que los servicios de

AMBULANCIA

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

Y SEPELIOS

Se mantendrán en este periodo de 15 días. NO HABRÁ ATENCIÓN AL PUBLICO DE NINGUNA ÁREA

RECAUDACIÓN

LICENCIAS

ACCIÓN SOCIAL

IPS

CORREO

AGRO MUNICIPAL ETC

AMPLIAREMOS MODIFICACIONES A TRAVÉS DE ESTA VIA DE COMUNICACIÓN