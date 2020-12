COVID 19: PREOCUPACIÓN POR INTENSO MOVIMIENTO DE MISIONEROS SIN RESPETAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN

por Ministerio de Salud Pública ***

Ante el gran movimiento de misioneros sin respetar las medidas de prevención, como uso de barbijo, distanciamiento e higiene de manos, durante los festejos de Navidad, el Ministerio de Salud Pública plantea su preocupación y recuerda a la población que seguimos en pandemia y que todo el esfuerzo realizado todos estos meses debe cuidarse y porque esta lucha es de todos y con todos, es individual, social y colectiva.

“Los misioneros debemos cuidarnos y defender nuestros estatus epidemiológicos, debemos cuidar a nuestros mayores, debemos ser responsables de nuestra salud y de la nuestra familia. Y debemos tener presente que frenar al virus está en nosotros, con tres simples reglas, pero muy importantes: Usá barbijo, Distanciamiento social, Lavado de Manos. Muchas de las personas que en esta Navidad no cumplieron con estas reglas deben pensar que no sólo corrieron el riesgo de contagio personal, sino que pueden contagiar a un amigo, a un familiar, o a un desconocido que puede sufrir complicaciones en su salud y causar potencialmente su deceso. NO podemos tirar todo por la borda el gran trabajo que HICIMOS TODOS”, advierten desde Salud Pública.