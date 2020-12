I Feria de Artesanías Mbya “Tembiapo”

El arte mbya guaraní podrá ser apreciado en la Primer Feria de Artesanías Mbya “Tembiapo” -Trabajo de todos-, que tendrá lugar los días 18 y 19 de 17 a 21 Hs. en el cuarto tramo de la costanera posadeña.

La artesanía mbya se caracteriza por su original y destacada cestería en tacuapí , de donde surgen canastos, “ayaca”, paneras, maceteros, bolsos materos, pulseras, etc. , con sus tintes naturales con hojas de ysipó, guembepi o el catigua, maravillas que emergen del trabajo paciente y cotidiano de manos que dominan un oficio que viene de allá lejos; o también por las típicas tallas en madera blanda de curupicay con la que expresan los animalitos del monte, tigre, tatú, tamandua, tucan, etc. y las hechas en madera dura como la guayubira con la que expresan escenas de la caza y la pesca, figuras humanas y animales etc.

El público asistente tendrá la oportunidad de ver y valorar el importante fruto de sus trabajos y también colaborar, a través de sus compras, para que las familias de los pueblos originarios de Misiones puedan celebrar las fiestas en paz con sus seres queridos.