GANADOR DE LA POCEADA: “ESTUVE A PUNTO DE CAMBIAR LA JUGADA, PERO MI ESPOSA ME ASEGURÓ QUE ÉSE ERA EL NÚMERO DE LA SUERTE”

Dijo emocionado el iguazuense ganador de 8.935.869 pesos en la Poceada Misionera. Junto a su esposa confeccionaban los mismos números hace tres meses en la Agencia N° 302 de la Ciudad de las Cataratas. La suerte estuvo de su lado en el Sorteo N° 1625 (nocturno) que se realizó el viernes 11 de diciembre.

“Saqué un premio de 30 mil y otro de 55 mil pesos el año pasado, por esta misma fecha y varios premios menores. Pero siempre teníamos la esperanza de pegarle al premio gordo”, dijo el afortunado ganador de casi 9 millones.

“Nos enteramos casi a medianoche de que sacamos el pozo. Fue una emoción grandísima”, contó la esposa y también ganadora del premio. Y agregó entre risas “esa noche no pudimos dormir”.

Empleado desde hace diez años, expresó que el premio “fue inesperado y vino en un buen momento, ya que debido a la pandemia me bajaron el sueldo”, sin embargo “no voy a dejar dejar de trabajar, eso es importante”.

Las ideas de inversión no se hacen esperar para la afortunada pareja, “tenemos proyectos que concretar, negocios familiares. Estamos terminando de construir nuestra casa, así que nos viene bien para terminar de hacerlo”, expresaron. “Tenemos chicos y son los primeros en mi lista, ya que están en edad escolar, entonces queremos proyectar un futuro para ellos”, aseguraron los nuevos ganadores.