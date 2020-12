EL TREMENDO DERROCHE DEL GRAN POTENCIAL HIDROELÉCTRICO DE MISIONES Y EL ENGAÑO DE LOS ESPEJITOS DE COLORES

Por Carlos Andrés Ortiz ***

La principal riqueza natural de Misiones, es el enorme y diversificado potencial hidroeléctrico, el cual incluye los ríos limítrofes y los cursos de agua interiores.

Misiones es claramente la provincia con mayor concentración de diversos lugares de nuestra geografía, con claras potencialidades hidroeléctricas, en su casi totalidad desaprovechadas. Eso configura un cuantioso derroche de riqueza, que día a día no se utiliza; implicando enormes volúmenes de energía eléctrica renovable, segura, apta como Base del Sistema Interconectado, y de generación totalmente limpia, libre de emisiones contaminantes, que dejamos de generar, hora a hora; eso además de los beneficios adicionales que brindan las obras hidroeléctricas (almacenamiento de agua, atractivos turísticos y recreativos, creaciones de áreas protegidas en los tramos medio y superior de los cursos de agua, etc.).

Poderosos, sutiles y a veces también brutales, han sido los intereses semi ocultos que constantemente se opusieron a que esta pequeña pero dinámica provincia, sustente debidamente su desarrollo socio económico con la utilización del gigantesco potencial hidroeléctrico; provincia que, a consecuencia de esas infinitas trabas, padeció un constante cuadro de estrecheces e incluso pobreza energética, que en algunas épocas no muy lejanas condicionaban a potenciales inversores de industrias, grandes comercios y hoteles lujosos, a incluir en sus inversiones a sus propias usinas, bajo el formato de grupos electrógenos, costosos y altamente contaminantes.

Muchos han sido los que operaron (y operan, en varios casos) para evitar el desarrollo hidroeléctrico de Misiones; desde las presiones de la Secretaría de Energía, en años de gobiernos unitarios y antinacionales; pasando por gobernantes nacionales y provinciales de escasas o nulas visiones estratégicas; siguiendo por los intereses egoístas y marcadamente sectoriales vinculados con las comercializaciones de grandes equipos de generación y los negocios vinculados a los mismos (como los asesoramientos, provisiones de repuestos e insumos, transportistas de combustibles, etc.); la miopía o espíritu acomodaticio de dirigencias empresarias, sindicales y de presuntos “grandes intelectuales” opinólogos al voleo (como sociólogos, economistas, abogados y otros, e incluso alguno que otro ingeniero cooptado por el ultra ecologismo, que no saben nada del tema, o no demuestran saber, pero opinan como presuntos expertos); más unos cuantos periodistas que no evidencian conocer del tema pero opinan; y en las últimas tres décadas el accionar fanático y violento de agitadores del ultra ecologismo de corte cavernario.

Para precisar magnitudes del derroche, se detallan datos básicos de los proyectos hidroeléctricos en cursos de agua interiores, totalmente terminados y financiados en su momento con fondos provinciales.

Proyecto Costo (mill. De U$S) Potencia Energía Media Anual

MW GWh-año

Piray Guazú 1 19 30 26

Piray Guazú 2 23 90 39

Piray Guazú 3 60 140 40

Piray Miní 1 20 67 41

Piray Miní 5 12 37 18

Saltito 3 5 9 1

Garuhapé 10 40 15

Subtotal 149 (*) 413 180 (1)

Túnel del Urugua-Í 150 (**) —– (***) 620 (2)

TOTAL GENERAL 299 413 800

(*) Costos estimados a fines de los años ’70.

(**) Costo estimado en los años ’90 o comienzos de siglo XXI.

(***) Si bien el proyecto no contempla incrementar la Potencia Instalada actual, de 116 MW efectivos, con el gran incremento medio del caudal disponible, con una mayor inversión puede duplicarse la Potencia Instalada, lo que daría mayor elasticidad a la producción de energía, y permitiría aprovechar en gran medida los períodos de elevada hidraulicidad.

Datos a considerarse

La potencia total instalable, (413 MW), sumada a la actual de Urugua-Í (116 MW), más el complejo Saltito (1,2 MW), permitirá contar con una Potencia Instalada Total en el parque hidroeléctrico provincial, de 530 MW, que es aproximadamente la Potencia Total que demanda el Sistema Interconectado Provincial de Misiones al año 2020, la cual está en el orden de 550 MW.

Si se optara por duplicar la Potencia Instalada actual de Urugua-Í, se añadirán 116 MW, con lo que la Potencia Instalada Total será de 646 MW, que es más que las actuales necesidades, pero con seguridad menos que el total que será necesario a cinco años vista, plazo medio de ejecución de ese tipo de obras.

La Energía Total Generable, será Energía de Base, estable y de calidad; diferente a la energía eólica y solar, que es intermitente, y por ende de baja calidad no apta como Base del Sistema Interconectado.

Los costos totales de construcción e instalaciones vinculadas, se amortizan en períodos bastante breves, a lo sumo 15 años (o menos en varios casos), disponiéndose en las prolongadas vidas útiles posteriores, usuales entre las hidroeléctricas, de energía eléctrica de calidad y a costos bajísimos por kWh, sin necesidad de subsidios ni otros artilugios costosos que se montan para viabilizar forzadamente a eólicas y solares.

A excepción del Túnel del Urugua-Í, que necesitará un par de tuneladoras importadas, el resto de esa obra y la totalidad de las otras, pueden ser construidas con el 100 % de insumos nacionales, lo cual potencia mucho sus efectos multiplicadores. Esas construcciones necesitarán importantes cantidades de mano de obra local y nacional, lo cual las diferencia de las casi totalmente importadas eólicas y solares, presentadas falsamente como “las grandes alternativas”, con argumentos falaces y/o distorsionados, instalados por los poderosos grupos de presión que operan al efecto.

Siendo –a excepción de la del Túnel del Urugua-Í, obras de dimensiones relativamente modestas, pueden tener las participaciones de empresas constructoras y de consultoras provinciales, lo cual acentuará el efecto multiplicador en la provincia.

A diferencia de lo señalado positivamente para los proyectos hidroeléctricos, las muy promocionadas pero muy poco eficaces solares (y eventualmente eólicas), tienen casi todos sus componentes importados, y sus necesidades de mano de obra local son muy reducidas. O sea, muy bajo efecto multiplicador positivo en Argentina y en Misiones. Eso sin olvidar sus reales muy altos costos kWh generado y sus acentuadas limitaciones por sus intermitencias y otras insalvables limitaciones técnicas de eólicas y solares.

Contexto de lo expuesto.

Por sus relativamente pequeñas magnitudes, esas obras pueden ser hechas de a una, e incluso casi todas ellas califican dentro de la amañada ley de energías renovables, que solo “admite” hidroeléctricas de hasta 60 MW, con lo cual deben contar con financiación y otras facilidades a aportarse por el gobierno nacional.

El también amañado plebiscito de 1996, montado como jugarreta política de muy bajo vuelo por casi todo el arco político, no es vinculante, por lo que es inadmisible que se lo siga usando como pretexto para inducirnos al subdesarrollo crónico.

Estimación del derroche anual de riqueza.

800 GWh-año, equivales a 800 millones de kWh-año.

A un precio estimado en forma conservadora a 30 milésimas de dólar por kWh (como valor mayorista de esa energía eléctrica), el desperdicio anual de riqueza puede estimarse en 24 millones de dólares anuales.

En un estimado de dos décadas y media (esas obras bien pudieron estar terminadas y plenamente operativas en los años ’90 o antes), el derroche de energía hidroeléctrico nos costó por lo menos 864 millones de dólares.

Aspectos no incluidos en este análisis.

Falta evaluar la energía no generada por Corpus, Panambí y Garabí, y de esos gigantescos volúmenes, calcular los nada despreciables montos de regalías, que dejó de percibir Misiones.

Las micro turbinas hidroeléctricas, que demostraron sus limitaciones por sus pequeñeces, solo son viables para dar soluciones puntuales a demandas aisladas de una familia o dos cada una, o una escuela o destacamento de fuerzas de seguridad, y por eso no se incluyeron en este análisis.

(1) Estos datos fueron obtenidos de la Dirección Provincial de Electricidad, en la que trabajé, y están detallados en la página 185, de mi libro ENERGÍA ELÉCTRICA Y DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO, publicado por la Editorial Universitaria de la Universidad Nacional de Misiones, uno de cuyos prologuistas fue el reputado experto mundial en hidroelectricidad y grandes obras de ingeniería, el Dr. Ing. Giovanni Lombardi, notable caballeresca personalidad de quien guardo el mejor recuerdo.

(2) El proyecto del Túnel del Urugua-Í fue estudiado por EMSA, siendo consultado y aprobado por el citado gran experto mundial.

Carlos Andrés Ortiz

Analista de Temas Económicos y Geopolíticos