“CON ESTE DINERO PIENSO HACER MI CASA”

Son las intenciones de Antonio Roque Vaccari (65), ganador de IPLyC Social Inclusivo. El hombre, residente en el barrio “El Progreso II”, de San Ignacio, tiene problemas cardíacos y padece diabetes, lo que le impide realizar trabajos que requieran esfuerzo, como los que efectuaba en Buenos Aires, cuando se dedicaba a la poda y jardinería, antes de un infarto.

“No me esperaba este premio. Es un milagro de cielo porque Dios vio que estaba necesitado. Es algo inesperado. Voy a usar para hacer mi casa con madera, porque para hacerla de material, es muy caro. Esa es mi idea”, manifestó Vaccari, que junto a su esposa y pilar, se dedica a la plantación de verduras para consumo propio y es tiene un vivero. “Sabemos trabajar la tierra, es cuestión de querer hacerlo. Todos los días estamos en los detalles. Mientras podés estar parado, mover un brazo, una pierna, creo que se puede. Solo hay que pedir a Dios y dar gracias”, agregó, mientras esperaba que la lluvia regara sus plantas.

“Me enteré del premio por un conocido nuestro que siempre mira la tele y que se sorprendió cuando vio mi nombre en la pantalla. Estoy muy emocionado. Es un dinero que me va a acomodar un poco”, dijo el anteúltimo ganador del año.

Agradeció por el cheque de 50 mil pesos al IPLyC SE y a su presidente, Héctor Rojas Decut. “Los felicito por lo que hacen y pido que Dios los siga bendiciendo. Este tipo de programa está bárbaro. A los que esperan les digo que un día les va a caer la suerte, así como me pasó a mí”, sostuvo Vaccari, que hace dos años se estableció en San Ignacio, procedente de Posadas.