SOLÁ SOBRE LA CONVERSACIÓN FERNÁNDEZ – BIDEN: “FRANCISCO, SIN SABERLO, SE CONVIRTIÓ EN UN PUNTO DE ENCUENTRO”

destacó Solá.El ministro, en una entrevista concedida a Radio con Vos, dijo que Fernández le pidió a BidenSolá relató que, dijo.

“Un punto de unión muy importante es la relación que los dos tienen con Francisco”, explicó el canciller argentino”. Fernández le habló a Biden de que sigue ​​“muchos consejos del Papa y de ideas que surgen del Vaticano”. Afirmó Solá que ​​“Francisco, de lejos y sin saberlo, se convirtió en un punto de encuentro”.

Con respecto al Grupo de Lima, Solá dijo que ​​“ya no es relevante a esta altura”. Precisó que ​​«la Argentina ha ido algunas veces pero no ha firmado ningún documento y no tiene un gran compromiso con el Grupo de Lima”. Añadió: “​​No es un miembro pleno y comprometido. ​​Fortalecer relaciones bilaterales es más importante que estar en ese grupo. Queremos ser prudentes en ese sentido, y por eso estamos mejorando las relaciones bilaterales, con Uruguay, con Brasil, con Bolivia, mantenemos una relación muy seria con Chile, y queremos establecer una relación con el nuevo gobierno de Perú”.



Sobre el encuentro por videoconferencia que el Presidente argentino tuvo más temprano con su par de Brasil, Jaír Bolsonaro, dijo Solá: ​​“Hubo una actitud muy favorable por parte del Presidente Fernández, en el sentido de relacionarse de una manera franca de entrada. El presidente Bolsonaro reaccionó de la misma manera. Pasaron 50 minutos. Intervino desde su casa el ex presidente José Sarney, con 90 años. Porque recordábamos 35 años del encuentro entre Raúl Alfonsín y Sarney en Iguazú, que fue el comienzo de lo que después se llamó Mercosur. Fue la decisión política más importante en América en muchos años”.

Solá dijo que Fernández y Bolsonaro hablaron como si partieran de este criterio: ​​“Usted y yo pensamos distinto pero no hablemos de lo que pensamos distinto. ​​Hablemos de otra cosa”.