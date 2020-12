CORONAVIRUS EN MISIONES: HOY SEIS CASOS, CASI TODOS EN POSADAS

El parte epidemiológico del Ministerio de Salud Pública de la provincia, notificó seis nuevos casos. Se llega así a la cifra de 550 infectados de coronavirus desde el inicio de la pandemia. Noviembre es el mes en que se produjeron casi la mitad de los contagios.

Posadas tiene hoy 5 nuevos casos y Aristóbulo del Valle uno. Casi todos con nexo epidemiológico establecido.

Son 70 pacientes con carga viral. Posadas tiene 46 y es el principal foco infeccioso. Se observa en pleno centro que la mitad de los transeúntes no utilizan el barbijo de manera correcta. No se tapan las fosas nasales y algunos como los taxistas en sus paradas no utilizan el barbijo.

Hay 11 internados en la provincia. 468 recuperados.