REFERENTES YERBATEROS RECHAZAN PROYECTO DE DIPUTADO MISIONERO PARA AUMENTAR 5% EL PRECIO DE LA YERBA

Por Momarandú ***

Referentes yerbateros rechazaron el proyecto del diputado nacional misionero Héctor Bárbaro para aumentar 5% el precio promedio de venta al consumidor por kilogramo de yerba. No necesitan más regulaciones ni impuestos y consideran que están dadas las condiciones para hacer más eficiente al INYM, se lo dijeron en una audiencia.



El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gerardo Díaz Beltrán, participó junto a referentes de la cadena de valor yerbatera de una audiencia con el diputado nacional por la provincia de Misiones, Héctor “Cacho” Bárbaro, promotor de un proyecto de ley que estipula un incremento tributario para la yerba mate.

En representación del sector yerbatero, el encuentro contó con la participación de Alejandro Haene, presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), entidad adherida a la Red CAME; Víctor Navajas, director del Establecimiento Las Marías; Carlos Bernárdez, director de Unidad de Negocios y Relaciones Institucionales del Establecimiento Las Marías; Víctor Saguier, presidente de la Cámara de Molineros de Yerba Mate de la Zona Productora; Luis Mancini y Hugo Sand, presidente y director de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, entidad nucleada en CAME; Gustavo Quatrin, gerente de la Cooperativa Agrícola de la Colonia Liebig Ltda.; Héctor Chemes, director de la Sociedad Argentina de Nuevos Emprendimientos S.A. (SANESA); Juan Manuel Benza, de San Miguel S.A.; y Denis Bochert, representante titular de cooperativas ante el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

En dicho marco, el legislador nacional expuso los argumentos del proyecto de ley. Su propuesta contempla aumentar el valor de la estampilla a un 5% del precio promedio de venta al consumidor por kilogramo de yerba, a los fines de utilizar lo recaudado para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, garantizando un buen servicio de obra social a los productores, una mejor interzafra a los tareferos y promoviendo la registración; entre otras cuestiones.

Los referentes de cada uno de los eslabones de la cadena de valor yerbatera manifestaron su disconformidad con el proyecto y aseguraron que tales objetivos no solo ya están contemplados en la Ley 25.564 (Creación del INYM), sino además en el Convenio de Corresponsabilidad Gremial de la actividad, a través del cual están cubiertas todas las cargas y aportes patronales y de obra social para los trabajadores tareferos.

Entre otros temas, a lo largo del encuentro los yerbateros mencionaron la alta presión tributaria que sufre toda la cadena de valor; la hiperregulación que tiene el producto; los intentos de reforma que ha sufrido la Ley 25.564; la cantidad de empresas que han cerrado sus puertas o bien ya no tienen marca propia; y la necesidad de compatibilizar los Planes Sociales con el trabajo registrado.

Todos los representantes del sector estuvieron de acuerdo: no necesitan más regulaciones ni impuestos y consideran que están dadas las condiciones para hacer más eficiente al INYM. En ese sentido, Gerardo Díaz Beltrán aseguró que “hay que optimizar lo que ya está” y agregó: “Todos los que tenemos personal a cargo queremos que esté bien. Necesitamos que tenga calidad de vida y darle poder adquisitivo, pero no pasa por seguir incrementando la presión impositiva. No estamos en condiciones de soportar más carga”.

Del encuentro también participaron representantes de otras producciones regionales, como Pedro Pascuttini, presidente de la Federación Argentina de Productores de Tabaco; Julián Clusellas, vicepresidente de la Federación Olivícola Argentina (FOA); y Javier Prida, presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA). En representación de CAME, estuvieron también presentes Eduardo Rodríguez, presidente del sector de Economías Regionales; y Pablo Vernengo, director ejecutivo del área.