Closs anticipó su voto contrario al aborto y a favor del impuesto a la riqueza.

Como en 2018 rechazará la legalización, expresó ante las especulaciones de que pudiera revertir su posición de entonces. Votará a favor del aporte solidario.

El proyecto de legalización del aborto está en Diputados, aunque todavía no ha sido determinado cuál será su recorrido legislativo hasta llegar al recinto. Así y todo, a sabiendas de que el escollo para el proyecto que impulsa el Gobierno nacional está en el Senado, donde hace dos años fue rechazado, todos los ojos están puestos en cómo votarán los senadores que no estaban en 2018, o bien algunos que podrían llegar a cambiar su parecer respecto de aquel debate.

Algunas versiones señalaron al senador nacional por Misiones Maurice Closs como un voto negativo que probablemente podría mutar a positivo. Consultado por parlamentario.com, el senador del Frente de Todos fue enfático: votará en contra. Esto es, no cambiará su voto respecto de 2018.

El vicepresidente primero de la Cámara de Senadores fue más allá del tema del aborto, al anticipar que votará en general en contra del proyecto del aborto, pero que, en cambio, sí votará a favor en particular en los artículos que hagan referencia a la despenalización.

El exgobernador misionero consideró que, al igual que en 2018, su voto ahora será negativo, no por cuestiones religiosas, sino porque no considera al tema de prioridad para la salud pública, más aún si se tiene en cuenta que los hospitales son provinciales y no de la Nación. Asimismo sostuvo que la mayoría de los misioneros rechaza el aborto y él representa a la provincia.

Con respecto al impuesto a la riqueza, adelantó que su voto será positivo, más aún ya que él se encuentra alcanzado por el mismo. Siempre que existe algún tipo de colisión entre el interés privado y el público, debe prevalecer siempre este último, remarcó.

Nota El Parlamentario

