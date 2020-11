CAPACITARON SOBRE SALUD BUCAL A RESPONSABLES DE MERENDEROS

Fue como parte de las actividades del Programa “Activando Voluntades” del IPLyC SE. Los 28 referentes que participaron, serán los encargados de transmitir los conocimientos impartidos por los profesionales del Círculo Odontológico de Misiones Zona Sur, a los niños que asisten a retirar los alimentos, y deberán efectuar un seguimiento del uso de los cepillos.

A fin de respetar el distanciamiento y siguiendo el protocolo previsto por el COVID 19, los responsables de los merenderos de distintos puntos de la provincia con los que trabaja el programa asistieron en diferentes turnos. A su término, se distribuyeron 1500 cepillos de dientes que serán repartidos entre los chicos.

El presidente del Directorio del IPLyC SE, Héctor Rojas Decut, sostuvo que, en estos tiempos de pandemia, “aprendimos a valorar mucho más la salud. Entiendo que prevención es tratar de incorporar en nuestros hábitos, cuestiones que nos permitan tener una boca sana. Hoy, ustedes conocieron algunas cuestiones que podrán permitirles ver o darse cuenta de ciertas anormalidades que antes no podrían advertir. A partir de esta capacitación ustedes tienen más conocimientos que les permitirán una atención temprana para poder evitar algún mal mayor”.

“Entendemos que sin salud no hay bienestar, no hay trabajo pleno. Por eso para nosotros es propicio en todo momento y lugar, promocionar este tipo de acciones”, agregó.

Sostuvo que “Activando Voluntades”, es un nexo de conexión para que las distintas actividades puedan llegar a los que más necesitan, a los que menos tienen. Agradeció a quienes están al frente de los merenderos quienes, de forma desinteresada, silenciosa, voluntaria, “trabajan al lado de la gente todos los días y ahora puedan transmitir este conocimiento para generar esos cambios o los buenos hábitos del cuidado de la salud bucal. Celebramos que podamos ser interlocutores y coordinar para que se pueda proteger el bien más preciado de los misioneros, que es la salud”.

La responsable del Programa, Mabel Pezoa, manifestó que “tratamos que en todos los lugares donde se entreguen alimentos esté presente la cuestión de la salud bucal, que es una de las estrategias que tiene el IPLyC SE para llevar calidad de vida. Los asistimos con el conocimiento además de los elementos”. Indicó que hay niños con “muchísimos problemas de salud bucal, lo vemos a temprana edad y eso nos da la pauta que hay que insistir en la prevención, en la educación, y en la concientización. No se trata de repartir sino llevar con conocimiento, elementos que puedan mejorar la calidad de vida de las personas”.

El director de Salud Bucal de la provincia, Dr. Luis Triadani, adelantó que, en breve, el Ministerio de Salud Pública “contará con elementos con los que se podrá llegar a los barrios con educación para la salud, hay nuevos móviles odontológicos que estarán puestos a disposición de la sociedad. Iremos articulando para que la promoción de la salud llegue a los que necesiten. El propósito es que, a través de la actividad de las bases, la gente que más necesita pueda tener acceso al conocimiento de cómo mejorar su salud bucal”.