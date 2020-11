GANADOR DE LA POCEADA MISIONERA

“Es la esperanza de la gente humilde, trabajadora”

Dijo al referirse a la Poceada Misionera, el ganador de los casi 28 millones de pesos. Se trata de un taxista jubilado que desde la reedición de este juego del IPLyC SE, en agosto de 2007, confeccionaba siete boletas diarias por sorteo, siempre en la Agencia N° 216, de Posadas. Pero la suerte tocó su puerta en la siesta del martes 17 de noviembre, durante el Sorteo N° 1585, y se llevó 27.694.687 pesos, el mayor monto entregado hasta el momento por este juego de la Lotería de Misiones.

Se enteró de la buena noticia mientras miraba la televisión junto a su esposa, “palpitando número a número”. La mujer le decía que cambiara los números o los invirtiera, “pero yo seguí mi instinto, siempre anoté los mismos, no le hice caso”, dijo emocionado el hombre, que entre sus prioridades buscará ayudar a su numerosa familia, entre hijos nietos y bisnieto.

Por lo general, la pareja siempre apuntaba los números que iba “pegando”. Esta vez no lo hizo. “Pero cuando iba por la sexta coincidencia, extendí la mano hasta la mesita de luz, y me puse a controlar. Ya van siete, le dije a mi señora, y ella empezó a emocionarse. Pero faltaba el 11. Cuando terminó el sorteo, hicieron dos reemplazos. En el primero vino el 52 y, en el segundo ¡apareció el 11!”, relató, exaltado, quien tiene fama de generoso “de ayudar a los más cercanos, y dar hasta lo que no tiene”.

“Nos abrazamos, nos dimos un beso, y despertamos a los hijos que estaban durmiendo la siesta. Pasé por la habitación de mi nieta para contarle, y me dijo: ah, bueno, y me cerró la puerta. Recién después, cuando vio a tanta gente reunida en la casa, pudo dimensionar el monto al que hice alusión cuando la desperté”, agregó, entre risas, el beneficiario, que ya había hecho seis aciertos cuando el pozo rondaba los 18 millones.

La Poceada “es la esperanza de la gente humilde, trabajadora. A la gente incrédula le digo que acá están los resultados. Voy a ayudar a los míos, y si Dios quiere y la Virgen lo permite, vamos a viajar a conocer el mundo”. Hace más de quince años que no sale de vacaciones. “Estábamos juntando pesito a pesito para viajar a Centroamérica, pero apareció la pandemia y nos quedamos. Menos mal que no emprendimos esa aventura porque quizás no podríamos volver”, agregó el matrimonio, que fue recibido por el presidente del Directorio del IPLyC SE, Héctor Rojas Decut, quien le manifestó los mejores augurios.

El pozo estimado para el sorteo de esta noche (Poceada Nocturna) es de 2.570.000 pesos.