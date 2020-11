LAS NORMAS ENARBOLADAS POR EL SISTEMA DISTRAEN SU REAL PRÁCTICA

Por Rómulo Pardo Silva ***

Sin ver un verdadero ordenamiento la opinión publica deriva entre posiciones acomodaticias. Para los problemas de una civilización en decadencia se necesita construir referencias claras. Siempre las conductas no han correspondido a las reglas del discurso oficial pero ahora quizás hay más posibilidades para conocer sus inconsecuencias.





-La soberanía significa que cada país fija las normas para elegir sus gobiernos.

Rusia declara que espera el anuncio formal de las autoridades de EE.UU. sobre la victoria de Biden. “Es una pausa de cortesía, no decimos nada sobre las elecciones ni la situación existente hoy día. Estamos esperando a que los propios estadounidenses – pero no los medios de EE.UU. – proclamen al presidente electo”. Hispantv

El equipo del candidato a la presidencia de EEUU Joe Biden solicitó a la embajada de México en Washington una llamada telefónica con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la representación mexicana señaló que el contacto entre ambos se dará una vez que los comicios en la Unión Americana finalicen. El director general para América del Norte indicó a la embajada de México que recordara a los representantes de Biden que no es posible la comunicación por un principio de no intervención asentado en la Doctrina Carranza de 1918. Sputnik

Líderes mundiales saludan a Joe Biden por su victoria en las elecciones de EEUU., Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Angela Merkel, Boris Johson, Pedro Sánchez. (07-11-2020) Sputnik

Posteriormente se sumaron el papa Francisco y China.

-Las organizaciones internacionales se rigen por el derecho y el respeto a los países.

Un juez de Pensilvania ha fallado a favor de la campaña del presidente de EEUU, Donald Trump, decretando que la secretaria de estado, Kathy Boockvar, no tenía derecho a cambiar la fecha límite, lo que permitió a los votantes por correo presentar sus pruebas de identidad más tarde. Sputnik



Un viejo tuit del jefe de gabinete elegido por Joe Biden, Ronald A. Klain, admitiendo que las elecciones estadounidenses están «amañadas», ha agitado la teoría de la conspiración mientras los conservadores se movilizan en torno a las acusaciones de fraude de Donald Trump. Klain, un ex asistente principal de Biden cuando era vicepresidente, respondió a un titular de Vox de 2014 que decía: «El 68% de los estadounidenses cree que las elecciones están amañadas». “Eso es porque lo son”, escribió el operativo político en respuesta. RT

El diputado alemán Michael Georg Link ha anunciado que los delegados electorales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) han acusado este jueves a Trump de “abuso de poder” por haber pedido la interrupción del conteo de votos antes del fin del proceso electoral. “Fue un flagrante abuso de poder”. Hispantv

La OSCE es la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Con 57 estados de Europa, Asia Central y América del Norte, la OSCE es la organización de seguridad regional más grande del mundo. osce.org

El Parlamento Europeo aprobó, con 439 votos a favor, una resolución que reconoce al líder de la Asamblea Nacional venezolana como jefe de Estado interino. aa.com



-En la historia americana ha sido constante el rol de la OEA.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) es una organización internacional panamericanista creada con el objetivo de ser un foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y la integración de América. La declaración de la organización dice que trabaja para fortalecer la paz, seguridad y consolidar la democracia, promover los derechos humanos, apoyar el desarrollo social y económico favoreciendo el crecimiento sostenible en América. En su accionar busca construir relaciones más fuertes entre las naciones y los pueblos del continente. Wikipedia



Obama: «Lo más preocupante de todo esto puede ser que nuestra democracia parece estar al borde la crisis». Alerta contra cualquier visión demasiado optimista sobre los años que seguirán a Trump: «Sé también que una única elección no arreglará el problema». «Nuestras divisiones son profundas, nuestros desafíos son abrumadores», añade. RFI

La misión de observación de la OEA dice no ver irregularidades en comicios de EE.UU. que pongan en duda los resultados y pide evitar “especulaciones perjudiciales”. Hispantv

Ante esta coyuntura, ¿cómo reacciona la Organización de Estados Americanos (OEA)? El organismo, simplemente, se ha limitado a elaborar un informe en el que tilda de “calumnias” las alegaciones de Trump. Hispantv



OEA preocupada por legitimidad institucional tras destitución del Presidente. El organismo instó al Tribunal Constitucional peruano a revisar la legalidad de los procesos recientes del país, postura que diversos líderes latinoamericanos han compartido. Emol

El canciller argentino carga contra la Organización de Estados Americanos (OEA) por su posición sobre el golpe de Estado al expresidente boliviano Evo Morales. “Lo que ocurrió en Bolivia no hubiese sido posible sin la anuencia de la OEA. Su función es denunciar golpes [de Estado], no patrocinarlos”. Hispantv

-El sistema jurídico internacional y los gobiernos se basan en los derechos humanos, la democracia, la transparencia.

Familiares de los tripulantes del submarino argentino ARA San Juan, que estuvo desaparecido durante un año y en el que murieron 44 personas, denunciaron este miércoles al expresidente Mauricio Macri y al exministro de Defensa Oscar Aguad por encubrimiento agravado luego de que un miembro de la Armada declarara que el gobierno macrista supo casi desde el principio en dónde se había hundido el submarino, pero ocultó la información. En agosto de 2018, es decir, nueve meses después de la desaparición, el gobierno contrató a la firma Ocean Infinity para reiniciar la búsqueda a cambio de un pago de 7,5 millones de dólares que sólo se haría efectivo si hallaba al submarino, lo que la empresa logró el 17 de noviembre, justo un año después de la desaparición. La semana pasada, el diario Página 12 reveló que el contraalmirante Enrique López Mazzeo, quien será sometido a un juicio militar, declaró ante la justicia que el gobierno de Macri supo la ubicación del submarino desde el 5 de diciembre de 2017, es decir, tres semanas después de la desaparición, pero decidió ocultar la información. RT

El exsecretario técnico de la Comisión de Administración del Senado de México Rafael Caraveo Opengo confesó ante la Fiscalía General de la República que acudió en siete ocasiones a recoger 15 maletas llenas de dinero a una oficina alterna de Petróleos Mexicanos cuando Emilio Lozoya era titular de la empresa estatal. Sputnik



La Fiscalía de México señala al expresidente Peña Nieto de ser el máximo responsable de un grupo criminal que participó en actos de cohecho y traición a la patria. El señalamiento se desprende del expediente en que autoridades solicitaron una orden de aprehensión contra el excanciller Luis Videgaray, por presuntos delitos vinculados a la red de sobornos del caso Odebrecht. RT

-El sistema mundial defiende como principio esencial el derecho a la vida.

Los desarrolladores de la vacuna rusa Sputnik V han anunciado que su efectividad permite empezar la vacunación masiva en las próximas semanas. «Los estudios evaluaron la efectividad de la vacuna entre más de 16.000 voluntarios, 21 días después que recibieron la primera dosis de la vacuna o el placebo». Según especifican los expertos, se incluyeron 20 casos confirmados en el análisis estadístico, identificados en el grupo de placebo y en el grupo vacunado, lo que permitió determinar que «la efectividad de Sputnik V es del 92 %». RT

Los datos preliminares sobre la eficacia de una vacuna contra el covid-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech constituyen «la mejor noticia científica del año», afirmó a la AFP el director general de la federación internacional de empresas farmacéuticas. Cueni se mostró complacido porque «haya razones para pensar que esa no será la única» vacuna.

Actualmente hay más de unas cuarenta vacunas en diversas fases de desarrollo basadas en diferentes técnicas, un puñado de las cuales están ya en la fase final, cuando se prueban con humanos. Rusia ya empezó a utilizar la vacuna que desarrolló hace varias semanas. RFI

El CEO de Pfizer vendió acciones por 5,6 millones de dólares el mismo día que anunció la eficacia de su vacuna. La vicepresidenta ejecutiva de la compañía también se desprendió el lunes de un total de 43.662 acciones por un valor total de 1,8 millones de dólares.RT

Nicolás Maduro: “Tiene que haber equilibrio en el mundo, si Rusia, China, La India y Cuba lanzan vacunas evalúenlas y den la noticia de optimismo con la misma actitud que agarran cuando viene una vacuna de Estados Unidos porque se pone la cosa sospechosa, pareciera una competencia geopolítica, una competencia política que un tema de salud, yo celebro que estén surgiendo todas estas vacunas”. Hispantv



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este martes que la nación suramericana debía dejar de ser «un país de maricones» al enfrentar la pandemia del coronavirus. RT

El gobierno de Brasil suspende los ensayos de la vacuna china por un “incidente grave”. El País

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) decidió suspender los ensayos de la vacuna china contra el covid-19 tras reportarse un «incidente grave». Según el medio local CBN, la interrupción se debe a la muerte de uno de los voluntarios que toman parte en el estudio de la CoronaVac. El fallecido sería de nacionalidad brasileña y no padecía covid-19. RT

Las autoridades sanitarias brasileñas autorizaron la retomada de los experimentos con una vacuna china contra la covid-19 suspendidos tras la muerte de un voluntario que según la prensa se suicidó por razones no aclaradas y la decisión fue recibida casi con indignación por el Instituto Butantan que una y otra vez declaró que el deceso no se relacionaba con la vacuna. DW

El presidente brasileño sostuvo sin aportar ninguna evidencia que el suicidio «podría ser cualquier cosa, incluido un posible efecto secundario de la vacuna». Hispantv

Cuando la pandemia empezó a ganar velocidad la Organización Mundial de la Salud (OMS) evitó a menudo señalar a algunos de sus principales donantes, como Japón, Francia y Reino Unido. Los científicos del organismo describieron algunas de sus estrategias como «macabra» y «un desafortunado laboratorio para estudiar el virus», según decenas de grabaciones filtradas de reuniones internas de la OMS y documentos con fecha entre enero y abril, a los que tuvo acceso The Associated Press. «Al no decir lo que piensa cuando los países hacen cosas cuestionables, la OMS socava su propia autoridad mientras el planeta arde», dijo Sophie Harman, profesora de política internacional de la Universidad Queen Mary de Londres. Emol



-La política global declara como prioridad la defensa del medio ambiente.

La deforestación en la Amazonía brasileña de octubre fue la mayor en seis años. Emol

Jair Bolsonaro advierte a Joe Biden: Brasil tiene «pólvora». «Vimos hace poco a un gran candidato a jefe de Estado decir que si no apago el fuego en la Amazonía levanta barreras comerciales contra Brasil. ¿Cómo podemos enfrentar eso? Sabemos que solamente con la diplomacia no se puede», dijo el ultraderechista en un acto. «Porque cuando se acaba la saliva, hay que tener pólvora, si no, no funciona. No necesitas usar pólvora, pero tienen que saber que tenemos», agregó Bolsonaro, aliado del actual mandatario, el republicano Donald Trump. DW

Es imposible crear una respuesta política de futuro sin levantar primero un pensamiento sobre el funcionamiento real del sistema ideológico que desorienta con proclamas en el papel.

Es un deber colectivo y personal poner fin a la industria política de ficción. Frente a la palabrería… hechos.



Por una civilización sostenible solidaria

Mientras no haya partidos y movimientos civilizatorios todos ellos como sus masas son conservadores



Contacto romulo.pardo@gmail.com