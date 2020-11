SOFIA VERA FUE PREMIADA COMO FINALISTA DE “NUESTROS TALENTOS”

La joven de 18 años, oriunda de Montecarlo, recibió por parte de las autoridades del IPLyC SE el material discográfico que obtuvo como finalista del concurso “Nuestros Talentos”, que se efectuó en la Casa de la Historia y la cultura del Bicentenario Municipal, en julio de 2019.

Acompañada de su papá, Darío, y de Roberto Edgar, fue recibida por el presidente del Directorio del IPLyC SE, Héctor Rojas Decut.

Había sido la primera vez que Sofía Vera participaba de un concurso y fue seleccionada. “Aunque soy muy tímida, me animé y se me abrieron muchas puertas”, dijo, mientras apreciaba el resultado de su trabajo “Dime”, un CD de cumbia con la mayoría de temas de su autoría. Nacida en Buenos Aires, pero residente en el Norte de la provincia desde hace algunos años, dijo que incursiona en distintos géneros musicales y que ahora “me estoy acercando a la polka”. Antes de la pandemia “hacía presentaciones todos los fines de semana, porque me dedico exclusivamente a esto. Ahora aprovecho el tiempo para grabar algo de música”, señaló la joven, que se apresta a terminar sus estudios secundarios, y que se mostró agradecida a sus padres Darío y Andrea, y hermano Federico, “por el infinito apoyo, que me incentiva siempre a progresar”.

El padre de Sofía comentó que “cuando vi que ella había descubierto su vocación, conformamos la Asociación de Músicos de Montecarlo -presidida por Orlando Martínez-, que brinda otro empuje a los artistas y regula, entre otras cosas, la cuestión de los honorarios”.

“Nuestros Talentos” es un concurso de canto que se desarrolla en Misiones y que tiene como objetivo principal premiar y dar a conocer el potencial artístico, recorriendo distintas localidades. Es organizado e impulsado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE) y TV Música, programa que se emite por la señal de LT 85 TV Canal 12 de la mano de Roberto Edgar.