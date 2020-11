GRUPO DE PADRES RECLAMAN EL REGRESO A LAS CLASES PRESENCIALES PARA EL CICLO 2021

Somos un grupo de madres, padres y familiares preocupados por la situación educativa actual de nuestros hijos. Quienes hace más de 7 meses se encuentran sin asistir a sus establecimientos escolares, sin la posibilidad de tener contacto personal con sus compañeros y sus maestras. Entendemos que es urgente priorizar la discusión para el retorno a clases presenciales desde el inicio del ciclo 2021 en toda la provincia de Misiones. Hemos lanzado una petición desde la plataforma change.org para el regreso a las clases presenciales en nuestra provincia.

‘La vuelta a las escuelas en la modalidad presencial es imprescindible’

Lo afirmaron desde la Sociedad Argentina de Pediatría

Entendemos que la situación epidemiológica en la que se encuentra la provincia no debería impedir que los chicos vuelvan a clases con sus compañeros y se eduquen en el ámbito que corresponde. Apelamos al regreso de la presencialidad porque nos preocupa la educación, pero más aún, nos preocupa la salud mental de nuestros niños.

Contamos con el respaldo de la organización Padres Organizados, quienes se han convocado para el regreso de las clases presenciales en los distintos puntos de la República Argentina y ya han conseguido el regreso a la presencialidad en 8 distritos de nuestro país.

Nos hemos encontrado más de una vez con las preguntas de nuestros niños:

➔ ¿Por qué podés salir y yo no?

➔ ¿Por qué en ese bar hay un montón de personas y no podemos bajar al parque?

➔ ¿Por qué mi hermanito va a la guardería y yo todavía no?

➔ ¿Por qué puedo ir a fútbol y no a la escuela?

Y así, suponemos, que muchas más. Preguntas a las cuales no logramos encontrar una respuesta con sentido común.

Los únicos privados son nuestros niños, los que se suponen que no pueden asistir a clases para evitar la circulación y somos los adultos los que ya tenemos el permiso para salir a «exponernos”.

Han abierto comercios, jardines maternales, actividades extracurriculares de todo tipo (talleres, gimnasios, clases de danza o taekwondo), demostrando que el movimiento y circulación de personas no es un impedimento.

Se observa que los niños en edad de educación inicial son en su gran mayoría asintomáticos y en caso de contraer el virus el riesgo de complicaciones derivadas del mismo es muy bajo.

Han pasado más de 7 meses en los cuales tuvieron tiempo para acondicionar las escuelas y sus aulas para la vuelta a clases.

Estamos preocupados por la educación de nuestros/as hijos/as pero también por su salud en forma integral, física y psíquica. Pedimos por el retorno a la presencialidad. Ante tanta evidencia solo cabe pensar que el no retorno a las aulas obedece más a motivos políticos que epidemiológicos. Establecer que el regreso seguro es solo a través de una vacuna, aún inexistente, es pura pereza intelectual.

#VolvamosALasAulas

—————————————–

