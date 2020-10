CAMPO GRANDE: PRIMER CASO DE COVID-19 Y APELAN AL COMPROMISO SOCIAL

En la mañana de este martes se dio a conocer el primer caso de coronavirus en Campo Grande, se trata de una mujer de 40 años que ingresó con síntomas al Hospital local, donde se le practicó el hisopado dando positivo para Covid-19, estableciéndose el nexo epidemiológico con el marido que es un trabajador esencial del rubro transporte.

La confirmación la realizó el propio intendente campograndense, Carlos Sartori, a través de una conferencia de prensa a los medios de la localidad, junto al director del Hospital Nivel I, Dr. Néstor Blanco, y la titular de la Comisaría de Campo Grande, comisario Nancy Poliszuk.

En la oportunidad, Sartori apeló a la comunidad requiriendo un mayor compromiso social, y enfatizó que “acudimos a la responsabilidad de cada ciudadano, es imprescindible el uso del barbijo o tapabocas, lavarse las manos adecuadamente y utilizar alcohol en gel o un producto sanitizante, así como en el respeto de los protocolos sanitarios establecidos para cada actividad”.

“Sabíamos que en algún momento nos iba a llegar, pero depende de la responsabilidad y compromiso de cada campograndense evitar el Covid-19 avance en nuestra localidad, por eso es que necesitamos ese compromiso social y apelamos a la gente, porque no sirve de nada que la Policía y desde la Municipalidad estemos controlando y amenazando, todos deben ser conscientes, cuidarse y acatar las medidas preventivas adoptadas por el Municipio”, recalcó el jefe comunal.

Respecto al caso positivo, el doctor Blanco explicó que están estableciendo los contactos estrechos y las personas que ya fueron identificadas se encuentran cumpliendo aislamiento domiciliario bajo seguimiento por 14 días consecutivos.

En tal sentido, la comisaria Poliszuk indicó que la Policía está a disposición de estas personas, al igual que desde la Municipalidad, “para poder acercarles todos los elementos que necesiten y, así, evitar que tengan que salir de sus domicilios”.

Por su parte, Blanco indicó que desde que comenzaron los síntomas, que al principio la paciente creía eran de gripe, hasta que fue al Hospital y se le diagnosticó Covid-19 pasaron ocho días.

Por esta razón es que el intendente Sartori exhortó a la comunidad campograndense a “extremar las medidas de prevención”, y en la misma línea la oficial principal Poliszuk, reiteró que “desde la Policía vamos a ser muy estrictos con el control y la aplicación de multas a quienes circulen sin barbijo, así como a quienes reciban visitas en horarios nocturnos”.

Además, tanto el jefe comunal como la responsable de las Fuerzas de Seguridad local instaron a la población a evitar visitas, a no reunirse con los vecinos, y en especial a no compartir infusiones como mate o tereré. “En estos momentos es donde más debemos redoblar el esfuerzo y cuidarnos entre todos”, sentenció Sartori.

En esa misma línea, pidieron encarecidamente a los adultos mayores a que no salgan de sus hogares, y si no tienen quien pueda hacerles las compras y llevarles los elementos que necesiten, tanto desde la Policía como el Municipio se les brindará la asistencia que requieran para poder suplir sus necesidades y evitar que salgan de sus domicilios. Volviendo a recalcar la importancia de no exponerse tampoco recibiendo visitas.

Finalmente, Sartori volvió a apelar a la conciencia ciudadana y pidió que si alguna persona tiene síntomas similares a los del coronavirus que llame al número telefónico del Hospital de Campo Grande: 499190, indicando su ubicación y nombre, para que se pueda enviar a un equipo hasta el domicilio y corroborar si tiene síntomas compatibles con Covid-19 para, a partir de ahí, tomar las medidas necesarias para resguardar al paciente en caso de que el resultado sea positivo.