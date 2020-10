RECORRIDO POR COMPLEJO IPLyC COSTANERA

Los pormenores sobre una de las obras arquitectónicas más importantes del NEA fueron proporcionados por las autoridades del IPLyC SE y de la empresa constructora, en las modernas instalaciones del piso 12 de lo que es el segundo emprendimiento inmobiliario de la Lotería de Misiones. El presidente del Directorio del IPLyC SE, Héctor Rojas Decut, explicó que, si bien la de la costanera es una obra en desarrollo, las veinte plantas que la componen están construidas. “Se inició como un edificio de departamento con locales comerciales, pero con el directorio creímos que como empresa del Estado nos debíamos algún aporte para el municipio. Y es así como nació la idea a través de un trabajo de consultoría, de generar esto que es el Complejo IPLyC Costanera que, entendemos, será de alto impacto, no solo para el municipio sino para la región”, manifestó. El emprendimiento tendrá dos consorcios bien diferenciados, uno de departamentos, y otro que será el aspecto comercial, con accesos totalmente independientes.

Adelantó que en lo que tiene que ver con el sector comercial, se trabajará sobre una explotación hotelera de la mano de una marca emblemática y prestigiosa como Hilton, sobre la versión de Hilton Gardens, y en materia del shopping “entendemos que será convocante no solo para este lugar en particular, sino para toda el área”.

Sostuvo que como empresa del Estado “nos interesa que esto genere fuentes de trabajo. Un hotel con casi cien habitaciones y un centro comercial, demandarán abundante mano de obra. Ya demanda durante la ejecución de la obra y lo seguirá haciendo. Esos aspectos son muy importantes”.

Agregó que para quienes tengan interés en lo comercial, “habrá una posibilidad de inversión tradicional, que es la venta de departamentos de vivienda, y otra, un poco más sofisticada, de un condotel (un condominio pero que funciona como un hotel, que ofrece alquileres a corto plazo) de la mano del Hilton, firma con la que trabajan desde hace un año. “Ellos evalúan nuestro proyecto. Estuvieron analizando, verificando y tenemos un preacuerdo firmado. Nos acompañan, supervisan, mantenemos permanente comunicación e información sobre el avance de obra. Hubo que hacer ciertas adecuaciones del proyecto original habida cuenta que un hotel demanda de otro tipo de espacios comunes y accesos”, expresó Rojas Decut.

Indicó que, si bien el contexto económico es delicado, agravado por la pandemia, lo que genera contratiempos en la obtención de materiales, “nunca dejamos de avanzar con nuestro desarrollo, que lo vamos a ejecutar en un 100%. En los tiempos más difíciles, desde mayo de 2018 hasta hoy, permanentemente fuimos creciendo y levantando cada una de las veinte plantas. Hay un plazo estimado para la entrega de los departamentos que está estipulado a 30 meses a partir de febrero, y los otros tendrán que ver con el acondicionamiento que requerirá la actividad comercial”.

Expresó que, en 2015, cuando se generó esta idea, el contexto económico y social era totalmente diferente, y que, a partir de su gestión, en 2017, “las cosas comenzaron a tomar un cambio de rumbo en lo económico, lo que nos obligó a analizar la situación, y creímos que era importante como estado, generar lo que les describía. Buscamos que sea una obra generadora de fuentes de trabajo, y que tenga actividades convocantes para la ciudadanía de Posadas y la región, y que tenga alternativas para la ciudad”. Sobre los costos, dijo que son presupuestos originales que se actualizan por el índice de la construcción. “Son 35 mil metros cubiertos que hay que desarrollar, además del equipamiento para la entrega de las unidades, lo que también demanda actualizaciones permanentes”, acotó.

El arquitecto Leandro Rosso confió que, si bien este fue un año difícil, se pudo incrementar el volumen de obra, se sostuvo el ritmo y se comenzaron a generar los cerramientos como para que la obra encamine su etapa final, que es la de las envolventes. “En este piso 12 se puede ver la tecnología de las carpinterías, que permiten que se pueda ver el paisaje de la ciudad y el río. Además de las posibilidades de abrirse y de generar esa ventilación cruzada, y que sea agradable estar dentro de los ambientes, tienen la capacidad que el calor exterior, no ingrese a los departamentos. Esto ya lo utilizamos en la Torre IPLyC Centro y el nivel de confort es altísimo, con la calidad visual”.

El plazo para la finalización de los diez niveles de departamentos es agosto de 2023. Un tiempo más prolongado habrá para la presentación del hotel y del centro comercial.

Además de Rojas Decut y Rosso, estuvo presente el vicepresidente del Instituto, Juan Carlos Agülla; el jefe de obra, ingeniero Carlos Krause; el ingeniero Alberto Dri; la ingeniera Zunilda Sosa; el MMO Marcelo Koch; Claudio Fabregat, del sector administrativo, y la contadora Carolina Wall, entre otros.

Detalles

El Complejo IPLyC Costanera se destaca entre el paisaje urbano por su tecnología y diseño moderno. Sus interiores destacan la calidad de construcción y el diseño de grandes ventanales que permiten disfrutar de la majestuosidad del río desde cualquier punto del complejo.

El sector residencial mantendrá su privacidad y tranquilidad, aislado del resto del complejo. Las residencias compartirán amenities con el Hotel Hilton, y serán de una variedad única en la región: gimnasio, circuito aeróbico, coworking, coliving, rooftop, spa y piscinas.