CONTINÚAN LOS CONTROLES NOCTURNOS EN POSADAS

Este fin de semana volvió a realizarse el recorrido de control en bares, locales comerciales y otras actividades que están habilitadas, para garantizar el cumplimiento efectivo de sus respectivos protocolos de bioseguridad.



En este marco se recibieron más de 12 denuncias por reuniones o fiestas clandestinas y se procedió a la clausura de 3 locales, se labraron 2 actas de infracción y 8 boletas de notificación.

Uno de los locales clausurados fue un bar, donde se constató la venta de bebidas alcohólicas y falta de documentación por parte del personal encargado del lugar. Por otra parte, sobre la avenida Lavalle se procedió a la clausura preventiva a un salón de fiestas, dado que en el lugar no se respetaban las medidas sanitarias establecidas en el protocolo: había aglomeramiento de personas, no respetaban el distanciamiento social ni se mantenían las distancias entre mesa y mesa en el salón. También se clausuró una despensa por realizar actividades fuera del horario habilitado además de no poseer la habilitación municipal.

Se labró un acta de infracción en un domicilio particular del Barrio Hipódromo donde se constató una fiesta clandestina con 25 personas en el lugar y una notificación en una despensa por no cumplir con los horarios establecidos.

Estos operativos se realizan de forma conjunta entre la Dirección General de Control comunal dependiente de la Secretaría de Gobierno, la policía de la provincia.