“ME SIENTO FELIZ Y AGRADECIDA”

Aseguró Pabla Balbuena (49), de Puerto Rico, tras recibir los premios que ganó a través de “Desafío Confort”, el sorteo quincenal que desarrolla este programa del IPLyC SE.

Madre de cinco hijos, contó que se inscribió hace unos tres años cuando aún estaba vigente el programa “Buen Día Señora” y días atrás, un familiar vino a darle la buena noticia. “Son cosas que no pensás que vayan a ocurrir. Mi cuñada me trajo la noticia que me gané un premio del IPLyC SE. Me pareció que era una broma. Esa noche no pude dormir, estaba ansiosa. Me había olvidado y, además, entre tantos inscriptos, no me imaginé que podría salir sorteada. Luego supe que se trataba de una heladera, una cocina, una pava eléctrica”, contó la ama de casa.

Añadió que “me hacía mucha falta la heladera porque la que tengo es muy pequeña y con el calor que hace, ya no daba abasto. Y de la cocina solo tres hornallas funcionaban, así que estoy re contenta. Me siento bendecida. Qué bueno que exista este beneficio porque brinda alegría a las familias, son cosas esenciales para un hogar, que siempre hacen falta. Ojalá que sigan sorprendiendo a la gente”.

Para poder adquirir la heladera, Balbuena pensaba entregar la overlock como parte de pago y, más adelante, seguir por la cocina. “Ahora puedo dejar la overlock y con la maquina industrial que tengo, trabajar para generar más ingresos para la casa”.

Admitió que “me veo bendecida con mi familia, y más ahora, con estos premios. Gracias a Dios no nos falta la salud ni el pan de cada día, pero por la situación de la pandemia, muchas cosas se estancaron. Pero lo más importante es la salud, la armonía, la paz, con la familia, los amigos, los vecinos”.

Se acerca el Día de la Madre, y para Balbuena, éste es el mejor regalo. “Es lo que anhelaba, lo que quería, soñaba con tener esto, pero no sabía cuándo se me iba a dar, y se me adelantó. Es maravilloso”, dijo, al tiempo que alentó a las amas de casa a que “participen, que se inscriban, que en cualquier momento les va a tocar”.

“Agradezco al IPLyC SE que tuvo la feliz idea de premiar a la familia, que pensaron en nosotros”, celebró.