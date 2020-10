Enfoques cooperativos; Hoy: La chifladura financiera neoliberal y el colapso de la democracia.

¿Agotamiento del experimento pandemia?

Por José Yorg, el cooperario.

Pronto venceremos, pronto venceremos

Juntos lucharemos hasta el final

Quiero que mi país sea feliz

Con amor y libertad

Solo con justicia, solo con justicia

Nos haremos dueños de la paz

Quiero que mi país sea feliz

Con amor y libertad

No tenemos miedo, no tenemos miedo

No tendremos miedo nunca más

Quiero que mi país sea feliz

Con amor y libertad. Jairo

El mundo capitalista, en apariencia, está en espera, pausado, frenado, claro que en realidad es el pueblo quien transita ese proceso de pausa en sus actividades, estudiantes sin concurrir a las escuelas, miles y miles desocupados, pymes cerradas, en fin. Los detentadores del poder real y efectivo, la pasan de lo mejor, incrementan en sumo grado sus ganancias y sus reales posesiones.

Ahora, nos asaltan interrogantes: ¿Por qué no se afirma el capitalismo financiero, es más, por qué pareciera fuera de control? ¿Colapsó el sistema democrático a tenor de medidas restrictivas, cuasi dictaduras? ¿Es la pandemia un experimento político?

Nosotros partimos desde la realidad en nuestra reflexión y análisis, el sustrato de la pandemia es un sistema concreto que es profundamente desigual, basado en la lógica individualista y competitiva de comportamientos, el disciplinamiento social está formateado para el “sálvese quien pueda”, mayoritariamente. Lo que en verdad vemos y padecemos es la chifladura financiera neoliberal y el colapso de la democracia.

La pandemia cayó en tierra capitalista, no en tierra de bonanza y buen vivir. La voz cooperativa no es escuchada.

En tales condiciones y en todo caso, la solución de la pandemia resultará un negocio fabuloso, lo sabemos, que nadie se llame a engaño.

La pandemia, al igual que otros males que azotaron a la humanidad reconoce un origen común, la desigualdad estructural política. ¿Cuánto tiempo de paciencia social queda?

En todas partes del mundo capitalista financiero se observa una cosa curiosa prima facie, son los decisores políticos quienes han amarrado el asunto que, a todas luces, es un asunto médico-asistencial, estos decisores manejan el proceso pandémico como otro asunto más de la administración pública sin el consenso o participación pública, son los gobernantes quienes deciden dónde y cuantos días será el aislamiento social o la cuarentena. Pareciera-salvo una visión irónica-territorios ocupados por sí mismos en que el pueblo es controlado, vigilado, la vida normal congelada. ¿Y el consejo científico, privatizado? ¿Y la democracia y el Estado de derecho?

Estas cuestiones abordadas rápidamente son conocidas por el pueblo por sufrirlas, como dice Larralde en su canto “por mi cuero”.

Tras la noche más oscura nace el sol…

Sin embargo, en tiempos de pandemia, en tiempos que quisieran hurtarse, arrancarnos y despojarnos de nuestras mentes y corazones la esperanza cierta de construir un mundo mejor, un mundo cooperativo, vienen a nosotros ejemplos de templanza y bienaventuranza: “Por el delito de haber querido «llenar de estrellas / el corazón del hombre», “Preso por haber luchado por un mundo mejor, más libre y con mayor justicia social, el poeta ha sido encarcelado y desde la cárcel grita su dolor, un dolor en donde no existe sin embargo ningún espacio para el odio”. (https://elrincondemisdesvarios.blogspot.com/2013/11/quise-llenar-de-estrellas-el-corazon.html)

El poeta y preso político que más tiempo estuvo en las cárceles franquistas, Marcos Ana, quien, confieso, me inspirara para redactar a mi vez aquello de “¡Mi delito es terrible: Quise llenar de cooperación las aulas formoseñas!”.

“En mi alma yo sé con honda fe Que pronto venceremos”, Jairo.

¡En la fraternidad, un abrazo cooperativo!