CARTA ABIERTA DE UN ENFERMERO DEL HOSPITAL GARRAHAN: «MANIFESTAR MI ANGUSTIA Y PREOCUPACIÓN

La Junta Interna de ATE difundió una carta abierta de un trabajador – que decidió no firmarla – del hospital Garrahan sobre la situación que viven los/as trabajadores/as de esa institución en el marco la pandemia por coronavirus.



Me dirijo con el fin de manifestar la angustia y preocupación que todos los compañeros/as del Hospital Garrahan padecemos día a día como trabajadores de la salud, las y los enfermeros, camilleros, técnicos, trabajadores tercerizados, y todo el plantel de salud.

Soy enfermero hace 14 años en el Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan y docente en una escuela terciaria. Trabajo en el turno noche en el área CIM 74 donde cuidamos pacientes (y familia) con COVID-19 + más su patología compleja de base.

Las y los enfermeros además a partir de marzo del 2020 empezamos a padecer un estrés elevado donde fuimos los únicos que ingresábamos a la habitación del paciente para realizar los cuidados de enfermería. Nos colocamos por turno más de 7 veces el camisolín con antiparras (con el calor y presión que genera). Esto se fue agudizando debido a que no tuvimos ningún curso del hospital sobre cómo debería ser la atención directa de los pacientes con COVID-19 . Los protocolos de atención fueron formulados por los propios enfermeros/as del CIM 74 en base a fuentes científicas de infectologia.

Además sufrimos actualmente presión por jefes y supervisores para que habilitemos más camas y hacinar pacientes en una habitación. Nuestra realidad es: Que estamos trabajando sin vacaciones, con presión y maltrato de los jerárquicos, bajo sueldo, sin reconocimiento por área cerrada, falta de personal de enfermería, de técnicos en radiología, auxiliares, camilleros, etc, hacemos 10 hs de trabajo en el turno noche y 14 hs de trabajo franqueros en áreas COVID, sin elementos de protección acordes ni elementos para brindar cuidados BASICOS como: termómetros. Las habitaciones donde internan pacientes no son adecuadas para habilitarse y tampoco poseen filtros de presión negativa; aumentando de esta manera el riesgo de contagio para el personal de salud.

A nivel salarial también influyó e impacto directamente a la economía del trabajador de salud; sueldos congelados y migajas del Estado con un triste BONO que no compensa ni se acerca al costo de la canasta básica familiar.

Tenemos colegas que se encontraban con licencia por familiar y debieron suspenderlas para poder realizar horas extras. El sistema y la economía global te obligan hacer estas horas extras aumentando así la exposición a un nuevo virus donde no existe vacuna en la actualidad ni tratamiento específico. No es digno ni justo que el personal de salud tenga varios empleos para llegar a fin de mes y no poder compartir más tiempo con su familia.

Otra realidad es el pluriempleo donde los trabajadores de dicho nosocomio tienen 2 o 3 trabajos para llegar a fin de mes mientras los jerárquicos ganan el triple que un enfermero asistencial e irónicamente no ingresan a las unidades de COVID.



Para finalizar espero el reconocimiento por el propio hospital donde trabajo y ante su silencio: Su recapacitación a los pedidos que realizamos por mejoras laborales.





Trabajadores Hospital Garrahan Comisión de Higiene y Seguridad