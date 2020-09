COMPARTIRÁ CON SUS HIJOS LOS PREMIOS DE “DESAFIÓ CONFORT”

“Pensé que era una broma, pero es un sueño hecho realidad”, manifestó Romina Soledad Fernández (38), del barrio San Isidro, de Posadas, al recibir los premios que otorga este programa del IPLyC SE.

Madre de cinco hijos, señaló que “me sorprendí al ver llamadas perdidas mediante las que intentaban darme la noticia, y me emocioné, porque la verdad no me esperaba. Hacía más de un año que mi hijo mayor me había anotado”.

“Dije que el día que los veía, lo iba a creer. Al final, estos premios son una hermosura. Todos, el termotanque, la estufa, la pava eléctrica, la cocina, estoy muy agradecida con lo que me gané”, añadió la beneficiada, que desarrolla tareas en un jardín maternal.

“Sabía de la existencia del programa pero no pensé que iba a ser la ganadora, me sorprendió la noticia. Los felicito por lo que hacen por las amas de casa. Todos los premios son útiles para el hogar, la familia. En octubre es mi cumpleaños y el Día de la Madre, así que me cargan diciendo que ya tengo los regalos”, sostuvo entre risas.

Animó a las amas de casa a que “se sigan anotando, que sigan participando, porque así como me tocó a mí, les puede tocar a ellas. Me merezco pasar por esta situación, que es hermosa, porque con mi esposo empezamos de cero y nos costó tener lo que logramos. Estoy recontenta, agradecida. Voy a reemplazar la ducha eléctrica por el termotanque y me quedaré con la estufa y la pava. La cocina y el lavarropas, los voy a compartir con mis hijos, que están levantando vuelo”.