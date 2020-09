FACEBOOK AMENAZA CON BLOQUEAR LA PUBLICACIÓN DE NOTICIAS A MEDIOS DE PRENSA EN SU RED SI AUSTRALIA AVANZA CON SU REGULACIÓN

Por OBSERVACOM – Observatorio Latinoamericanos de Regulación de Medios y Convergencia ***

Facebook anunció que bloqueará el intercambio de noticias a los medios de prensa y a las personas si el gobierno de Australia avanza con la propuesta regulatoria que exige que tanto ellos como Google paguen a los editores por su contenido informativo.



“Suponiendo que esta propuesta de regulación sea ley, en forma reacia dejaremos de permitir que los editores y las personas en Australia compartan noticias locales e internacionales en Facebook e Instagram”, dijo la compañía a través de un comunicado.

Allí sintetiza cinco razones por las cuales se opone a la iniciativa gubernamental: ignora los beneficios que el negocio de las noticias obtiene por utilizar Facebook de manera gratuita para difundir sus historias; crea un proceso de arbitrio que fuerza a Facebook a pagar por las noticias a un nivel mucho más allá del valor que representa para la compañía; interviene en aspectos de la relación comercial entre las plataformas y el negocio de la prensa; otorga a estos últimos una notificación de actualización de productos; impacta sobre productos que no son solo las noticias.

De acuerdo con Will Easton, Director Ejecutivo de Facebook Australia & New Zealand, la solución del gobierno de Australia “es contraproducente” con el objetivo de apoyar la lucha de organizaciones de prensa. “La propuesta de ley no tiene precedentes en su alcance y busca regular cada aspecto de cómo las compañías tecnológicas hacen negocios con los editores. Lo más desconcertante es que obligaría a Facebook a pagar a las organizaciones de noticias por el contenido que los editores colocan voluntariamente en nuestras plataformas y a un precio que ignora el valor financiero que aportamos a los editores”, aseguró.

Señaló que “la ACCC (Comisión Australiana de Consumidores de Competencia) presume que Facebook se beneficia de la relación con los editores, cuando en realidad es lo contrario… reconocemos que las noticias tienen un rol importante en la sociedad y en la democracia, es por eso que ofrecemos herramientas gratuitas y capacitación para ayudar a las empresas de medios a alcanzar a su audiencia, mucha más amplia de la que tenían… y les permite vender más suscripciones y publicidad”. El comunicado sostiene que en los primeros cinco meses de 2020, Facebook envió 2.300 millones de clicks a sitios de noticias y generó un tráfico estimado en US$ 146 millones para los editores.

En respuesta al anuncio de Facebook, el Tesorero de Australia Josh Frydenberg dijo según la agencia Bloomberg que “no respondemos a la coacción ni a las amenazas de mano dura, vengan de donde vengan”.

Por su parte, la asociación norteamericana de medios de prensa News Media Alliance, también se pronunció frente a la amenaza de Facebook. Su presidente, David Chavern sostuvo en un comunicado que “la amenaza de Facebook de bloquear el periodismo real de su red es simplemente un intento de acosar al gobierno de Australia y a su parlamento. Es también un claro intento de ejercer su poder de mercado anticompetitivo… sin información y noticias de calidad, todos los problemas de Facebook con la desinformación serán peores”.