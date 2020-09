HABILITARON LA APERTURA DEL CASINO EN OBERÁ AL 50% DE SU CAPACIDAD Y CON UN LÍMITE DE 2 HORAS POR PERSONA

Por Infoberdigital ***





Desde hoy martes está funcionando nuevamente el casino local. Solo se habilitan las máquinas dejando una vacía de por medio, no se podrán rotar entre máquinas y no funcionarán otros juegos.



“Nada de fichas y paños”, aclaró el intendente Carlos Fernández en conferencia de prensa este martes, agregando que “será con máquina de por medio y con horario reducido, por persona no podrá estar más de dos horas. Para eso el casino va a implementar un sistema de Whatsapp donde van a poder pedir el turno para asistir y con protocolos especiales de horarios para personas de más de 60 años, que son de riesgo, donde en el comienzo de apertura del casino van a tener las primeras dos horas porque ha pasado un proceso de ventilación, y en dos horarios por día, el primero de la mañana y uno de la tarde, de 18 a 20 horas, y a partir de las 20 estará abierto para el público en general”.

Además se implementará un sistema QR para registro de las personas que visitan las instalaciones. Las máquinas tendrán un proceso de 40 minutos de limpieza entre jugadores y “no se podrá rotar entre máquinas, esa rotación va a estar controlada, va a ser diferente”, insistió el jefe comunal.

La Municipalidad de Oberá adhirió a la Resolución interministerial emitida por la Provincia de Misiones que aprueba el protocolo de actuación sanitaria para la apertura de casinos y salas de juegos electrónicos.

En este sentido, la apertura de los casinos estará sujeta únicamente al funcionamiento de las máquinas tragamonedas y/o slots, no pudiendo el establecimiento ofrecer otro tipo de juegos o apuestas. Asimismo, deberán reducirse al 50% de su capacidad normal y habitual, alternando de esta manera el funcionamiento de las máquinas, dejando sin operar y retirando la butaca correspondiente.



Los días habilitados para su apertura serán de domingo hasta jueves las 00; en tanto que para los viernes y sábados hasta las 02.00 hs.

En cuanto al sector gastronómico, estará habilitado, siempre y cuando el establecimiento cumpla y haga cumplir, de manera excluyente, las medidas de higiene y bioseguridad aprobadas en la materia, y las recomendaciones de la OMS en materia sanitaria y de prevención.