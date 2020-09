EL IPLYC CERRARÁ EL AÑO CON SALDO POSITIVO

Rojas Decut, hoy, ante la Comisión de PresupuestoA pesar de la pandemia

Así lo afirmó el presidente de esa empresa del Estado, escribano Héctor Rojas Decut en el informe anual brindado en la mañana de hoy a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes de Misiones.

En un pormenorizado informe, Rojas Decut afirmó que el presupuesto proyectado para 2021 es de 216.239.836 pesos, fondo asignado en concepto de utilidades, de los cuales ya se transfirieron a modo de anticipo al 31 de julio de 2020, 116.762.4040 pesos; lo que marca un crecimiento de 95.807.212 pesos (79,55 %) respecto al presupuesto del 2020. En ese sentido, explicó que a pesar de haber estado sin actividad durante dos meses (dejaron de ingresar 409.003.780 pesos) y no percibir el canon de los casinos -que al día de hoy siguen sin actividad- durante más de seis meses (dejaron de ingresar 59.073.517 pesos), el organismo no sólo tiene las cuentas equilibradas, sino que cerrará el año con crecimiento.

La proyección de este resultado fue confeccionada en el contexto de la emergencia sanitaria y económica. En ese sentido, el funcionario recordó que el IPLyC no tiene asignación de presupuesto por parte de Hacienda, sino que, por el contrario, al ser un organismo recaudador, es ese Instituto el que distribuirá la ganancia generada a los organismos establecidos conforme a su Ley de creación.

Señaló además que, a pesar de no recibir los ingresos de casinos, se cumplió con fondos propios con las transferencias a las Jubilaciones de Amas de Casa y a las Pensiones a la Vejez e Invalidez, que -por Ley- son los destinatarios del canon que pagan las casas de juego.

Rojas Decut informó también la activa participación que tuvo el IPLyC en las ayudas otorgadas durante el ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio), no sólo a través de compras de insumos sanitarios y hospitalarios para Salud Pública y anticipos extraordinarios girados a los ministerios de Salud y Acción Social, sino en la asistencia económica y social a toda la Red de Ventas del IPlyC, a la cual se destinaron unos 8.283.000 pesos durante los primeros 43 días de la ASPO que el instituto no tuvo sorteos.

Al detallar las medidas adoptadas frente a la pandemia, y cómo afectó a la actividad del juego el cierre de las Agencias Oficiales y de los Casinos, el escribano señaló que se giraron a los ministerios y organismos 48.008.121 millones a cuenta de utilidades futuras, en tanto que el PAS recibió 48.689.997 pesos por el mismo concepto, y para Jubilaciones y Pensiones 14.077.500 millones.

Plan estratégico 2020 /2023

Más adelante Rojas Decut comentó que desde el inicio del año se trabajó en la elaboración del Plan Estratégico de IPLyC SE e IPLyC Confort, a través de los cuales se quiere lograr un crecimiento planificado de ambas empresas.

Al remarcar que es la primera vez en la historia de ambos organismos que se realiza un Plan de este tipo, afirmó que tras “la confirmación de mi continuidad al frente de los directorios del IPLyC SE e IPLyC Confort tomé la decisión de llevar adelante esta planificación cuatrienal; no sólo para establecer objetivos claros hacia adentro de la organización, sino para dar previsibilidad a los actores externos involucrados. Estableciendo en forma unívoca cómo queremos vernos y dónde queremos que estén nuestras empresas en 2023.”

“Este Plan Estratégico 2020 – 2023 fue elaborado en forma colaborativa y participativa entre todos los integrantes de las dos empresas, desde el nivel Jefatura de Departamento hasta las Gerencias. Este proceso de construcción colectiva, de abajo hacia arriba, permitió la participación de todos los sectores dando visibilidad y detectando los problemas comunes y los específicos de cada área, propiciando la comunicación”, dijo.

Tras recorrer las fortalezas y debilidades de las empresas, puntualizó que para el 2023 el IPLyC SE pretende seguir incrementando sus ingresos, especialmente a partir del “control de los gastos y de la instrumentación de políticas que tiendan a mejorar la performance comercial de nuestra red de ventas. Buscando que los agencieros se vean a sí mismos como una PyME con capacidad de crecimiento. Buscando mayor rentabilidad a través de la mejora de las propuestas ya existentes, optimizando los sistemas de ventas y el control de los diversos circuitos”.

En cuanto a la faceta social, para 2023 se busca que el IPLyC sea reconocido por su trabajo Social. Como agente dinamizador de actividades que propendan a mejorar la calidad de vida de los misioneros; en las distintas franjas etarias y en toda la geografía provincial, intensificando las actividades de los distintos programas de IPLyC Social, y teniendo en cuenta las particularidades del contexto post pandemia y profundizando la cercanía y la asistencia a los sectores más vulnerables de la población.

Rojas Decut también manifestó que “buscamos construir una mayor cercanía con el pueblo misionero construyendo credibilidad a partir de una gestión transparente; para lo que nos proponemos iniciar el proceso para lograr la certificación de calidad Normas ISO” para lo cual se deben identificar los procesos clave de cada área y sistematizarlos a partir de la confección de Manuales de Procedimiento de cada uno de ellos.

“Entendemos al juego desde un concepto solidario y para el 2021 pretendemos seguir programando actividades de promoción de la salud que propicien el desarrollo del juego responsable y la prevención primaria”, sostuvo, finalmente.