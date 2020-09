AUTORIZAN LA REAPERTURA DE LOS CASINOS Y SALAS DE JUEGOS EN LA PROVINCIA

Por Agencia Hoy ***



El Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC) habilitó la reapertura parcial de los casinos y salas de juegos en Misiones. Será a partir de este lunes 14 de septiembre, bajo estricto protocolo sanitario y sólo funcionarán como restaurantes y con tragamonedas. Es decir, no estarán disponibles las mesas de juego de paño: ruleta, dados, cartas, etc.

Cada uno de los Municipios resolverá la adhesión a la normativa provincial y las medidas de bioseguridad que dispondrá para la vuelta de la actividad. Según el documento oficial, quienes asistan a los lugares deberán contar con barbijos o tapabocas, mantener los 2 metros de distancia y cada local de juego tendrá que evitar la aglomeración de personas.

Además se les exigirá una “correcta ventilación” del lugar; el uso de “uniformes y zapatos exclusivamente para la tarea laboral con una adecuada y permanente desinfección”; disponer de “estaciones sanitarias” con alcohol en gel: la limpieza constante de máquinas, mesas y todo elemento de uso de los clientes en periodos no mayores a los 30 minutos; entre otras disposiciones.

