FORMOSA: GANADEROS PREOCUPADOS POR LA SEQUÍA, FALTA DE PASTURA Y BLOQUEO PARA LLEGAR A SUS ESTABLECIMIENTOS

Por Diario Frontera ***

Un sector de la comunidad clorindense se dedica a la ganadería y este sector que viene siendo duramente afectado por las cuestiones naturales como la sequía y la quema de montes que afecta la pastura ahora también debe lidiar con otro contratiempo que es la cuestión de la imposibilidad de circular para proveerse de los insumos necesarios para sobrellevar esta situación actual.

Luis Maldonado es parte de uno de los establecimientos ganaderos de la zona y nos mencionaba que muchos no tienen sus campos dentro de Clorinda, lo tienen a algunos kilómetros de la ciudad a 30 o 40 km hacia localidades de la ruta nacional 86 y actualmente ven impedida su circulación y principalmente el poder acercar insumos que más que nunca requieren por los trabajos constantes para buscar contar con agua por ejemplo para la hacienda.

El actual bloqueo existente genera muchos problemas, alimentos para los animales que se adquieren de otra provincia no pueden entrar por condicionantes para el ingreso a Formosa y sumado a eso esta cuestión del bloqueo, “no recordamos en tantos años que hayamos tenido una sequía como esta, la gente está trabajando mucho en el bombeo para buscar agua, para ello necesitan combustible, correas, repuestos y al no poder llegar a conseguirlos se desesperan al ver que no pueden hacer nada para evitar la muerte de su hacienda o su producción, están presentándose perdidas muy grandes como consecuencia de esto y si bien se declaró la emergencia agropecuaria llega tarde cuando ya no se puede hacer nada, hasta ahora no vimos ningún beneficio, los productores se quejan por esto, nos sentimos abandonados, frustrados y debilitados moralmente” decía Luis Maldonado.