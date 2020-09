UNIVERSITARIOS APORTAN $630 MILLONES MENSUALES A LA CIUDAD

Un estudiante invierte entre $14.000 y $23.000, gastos que varían dependiendo del lugar de procedencia del estudiante, según el relevamiento de la Agencia Universitaria.



Entre el 1 y el 10 de agosto, la Agencia Universitaria, dependiente de la Municipalidad de Posadas, llevó a cabo un relevamiento para dar a conocer la situación socio económica de los estudiantes universitarios, entendiendo al sector como dinamizador de la economía en la ciudad. La investigación se llevó adelante a través de un formulario de Google que hizo posible llegar a más estudiantes que por el contexto de cuarentena no se encuentran en la ciudad de Posadas.

Los resultados generales obtenidos señalan que, del total de encuestados (717) el 65,5% de los estudiantes no superan los 25 años, mientras que la población de la misma es representada en un 70% por mujeres. Sobre la variable ciudad de origen de los estudiantes, el informe da cuenta que menos de la mitad de los estudiantes pertenecen a la ciudad de Posadas. Sin embargo, si se toma el área metropolitana (Posadas – Garupá – Candelaria) el 53% de los estudiantes pertenecen a esta área, si la lectura es inversa, se entiende que más de la mitad de los estudiantes universitarios (51%) vienen desde otras ciudades a estudiar a Posadas.



Otras dimensiones

En cuanto a la dimensión económica, el análisis se realizó en base a características de carácter integral, es decir, en sus diversas facetas: académica, social, recreativa, cultural y deportiva. En ese sentido, el informe señala que el 46% de los estudiantes universitarios costean sus estudios a partir de aportes por parte de su familia, mientras que el 17% lo hace con trabajo propio.

Con respecto a los datos que tienen que ver con el tipo de vivienda donde reside el estudiante al momento de cursar sus estudios, los resultados del informe dan cuenta que poco menos de la mitad del total Alquila (49%) y que la media en costos de alquileres es de $8000.

En relación a los estudiantes universitarios que asisten a Instituciones Privadas, el estudio refleja que más de la mitad (52%) pagan cuotas que van de $8.000 a $16.000, en tanto que el 40% del total de los encuestados pagan cuotas que no superan los $4.000. Por otra parte, sobre las actividades que tienen que ver con la asistencia a academias y clases de apoyo, el estudio señala que los estudiantes universitarios no realizan grandes gastos, el 62% no asiste a este tipo de actividades mientras que el 15% destina $1.500 o más de manera mensual para asistir a clases de apoyo.

De este modo, el informe realizado por la Agencia Universitaria concluye que actualmente un estudiante universitario invierte en la ciudad entre $14.000 y $23.000, gastos que varían dependiendo del lugar de procedencia del estudiante, si alquila o no, como así también el tipo de Institución a la que asisten. En este sentido teniendo en cuenta la media de estudiantes universitarios de 35.000, y costos mensuales en promedio de $18.000 por estudiante se estima que el sector universitario vuelca unos $630.000.000 por mes a la economía de la ciudad de Posadas. Es por ello que resulta necesario la articulación entre los distintos actores de la comunidad educativa, gubernamentales y no gubernamentales, municipales, provinciales y nacionales, tanto privados como públicos, el trabajo sinérgico, acciones concretas y políticas públicas que fortalezcan y potencien a Posadas como ciudad Universitaria.