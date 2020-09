Enfoques cooperativos; Hoy: Urge una vigorosa disrupción del capitalismo.

Por José Yorg, el cooperario.

“El hambre siempre ha existido cerca de la riqueza y la abundancia. Lo nuevo en el mundo es la conciencia que tienen las personas hambrientas de la realidad social y su condición, y la impaciencia que experimentan estas personas hambrientas por liberarse del hambre y la miseria”. Josué de Castro

“La paz nunca se logrará con un mundo dividido entre abundancia y abundancia, lujo y pobreza, desperdicio y hambre. Necesitamos acabar con esta desigualdad social”. Josué de Castro

«¿Puede el capitalismo sobrevivir? No, no creo que pueda». Joseph Schumpeter

En este artículo de opinión vamos a reflexionar brevemente, dado las limitaciones de un artículo, sobre lo que a todas luces es evidente: el agobio del sistema capitalista en su etapa financiera, última, según aseguran los expertos y pensamos desde nuestra cotidianidad que, en efecto, es así, a tenor de los tambaleos que le ocasiona la pandemia.

Ahora cabe preguntarnos: ¿La pandemia es la causa o el efecto del derrumbe capitalista?

Tal vez sean ambas cuestiones. Lo cierto y concreto es que la vida en el mundo actual está seriamente complicada. Podemos decir que no se resuelven los problemas fundamentales de la existencia vital como son la salud pública y la educación, ni hablar del desempleo.

No se encaran la construcción de nuevos y especializados hospitales para enfrentar seriamente la pandemia y su resolución, no se construyen nuevas instituciones educativas bajo arquitectura e ingeniería superadora al diseño actual derivado de la era industrial, ya perimido, obsoleto.

Estos dos elementos, tomados como características de estudio e indagación bajo investigación dan como resultado concluyente que los decisores políticos desdeñan superar el estado de cosas por ese lado. ¿Pretenden seguir como si nada pasara?

Si nos ajustamos entonces, a esa inacción política global, está claro que aquello de “Sólo el pueblo salvará al pueblo” es lo vigente, es lo razonable y sobre todo, es lo que hay. En nuestra modesta opinión urge una vigorosa disrupción del capitalismo agónico en base a todo lo afirmado hasta aquí. La voluntad y la subjetividad de que es posible y que es necesario superar y construir un nuevo sistema socio-económico basado en valores y principios cooperativos, va de suyo.

Ahora, tal vez pudiera ser que esta reflexión sea insuficiente en su exposición de la temática, en cuanto a la gravedad de la situación y que no se avizora mejoría, tomemos el testimonio del ex presidente argentino que pronunciara recientemente la posibilidad cierta de que se interrumpa el proceso democrático en Argentina en razón a que no se solucionan tales asuntos, es más, señaló que “esto es un desastre tan grande que no puede llegar a pasar nada bueno, la gente se va a rebelar con esto, peor que aquello de “que se vayan todos”, y lanzó la pregunta del millón de dólares ¿Hasta cuándo aguanta la gente? Sin embargo, no alentó a construir una democracia participativa y con revocación de mandatos.

“Los nuevos pobres son diferentes: quiénes son y por qué son importantes”.

Bajo este título Carolina Sánchez-Páramo, Directora mundial de Pobreza del Grupo Banco Mundial, describe la situación, ello en el Blog del Banco Mundial (https://blogs.worldbank.org/es/voices/los-nuevos-pobres-son-diferentes-quienes-son-y-por-que-son-importantes?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_ES_EXT&deliveryName=DM76393).

“De acuerdo con las proyecciones más recientes del Grupo Banco Mundial, la pandemia de COVID-19 (coronavirus) y la crisis económica conexa podrían sumir a entre 71 millones y 100 millones de personas en la pobreza extrema. Para proporcionar apoyo a estas personas de manera eficaz, debemos entender quiénes son, dónde viven y trabajan, y cómo se han visto afectados por la crisis”.

Agregaríamos que también son nuevos pobres los llamados “precariados”, aquellos profesionales y medianos productores o comerciantes venidos a menos.

Es harto evidente que el capitalismo no tiene respuesta positiva para sacar de la pobreza o miseria a esos “71 millones y 100 millones de personas en la pobreza extrema” que señala la autora referenciada más arriba, es la demostración fabulosa de la injusticia social actual.

La tarea es construir un camino organizativo que pueda en menos tiempo llevarlos a una deseada situación de Buen vivir a esos “condenados de la tierra” y su trágica existencia de la que nos habla Frantz Fanon en su libro así titulado, con mayor autoridad, hoy.

¿Se necesita mayor argumento para encarar la disrupción del capitalismo a la par de construir un mundo cooperativo en bien de la humanidad?

¡En la fraternidad, un abrazo cooperativo!