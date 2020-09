PARA ALIVIAR AL SISTEMA DE SALUD, CORRIENTES CAPITAL RESTRINGIRÁ ACTIVIDADES POR CINCO DÍAS

Por Momarandú ***



Ante el aumento de casos de Covid-19 en la capital correntina, el gobernador Gustavo Valdés, en conferencia de prensa, explicó que se restringirá la actividad en la capital de Corrientes por cinco días. Se dicta asueto para la administración pública salvo los esenciales y se invita a los poderes legislativos y judicial a hacer lo mismo.



Valdés pidió que el próximo fin de semana no se realicen reuniones y apela a la responsabilidad social. Solicita a los comercios que trabajen en horario corrido hasta las 17. Cierran los gimnasios hasta el lunes igual que los restaurantes con locales cerrados. No hay permiso por turismo.



«Este es un combate difícil, nosotros a veces lo comparábamos con una guerra al coronavirus, y la verdad es que es difícil controlarlo», dijo el gobernador de la provincia Gustavo Valdés.



«Es necesario que nosotros le demos un respiro a nuestro sistema. Y Necesitamos en este momento quedarnos quietos. El interior de la Provincia de Corrientes, en general está muy bien», sostuvo, «pero lamentablemente nosotros no podemos seguir teniendo esta movilidad que hoy tenemos en la Ciudad de Corrientes», manifestó el gobernador.



«Por lo tanto, vamos a tomar medidas para la ciudad de Corrientes exclusivamente. El resto de la provincia de Corrientes va a quedar exactamente en la misma situación en la que está ahora«, precisó.



Imagen, mapa epidemiológico de la Ciudad de Corrientes.



«Vamos a tomar medidas hasta el día lunes. Van a ser tres días hábiles y les pedimos un fin de semana, cinco días, es lo que le pedimos a los capitalinos, que nos tengan paciencia», dijo Valdés.



«Estamos pidiendo cinco días de los cuales tres días son hábiles y las medidas van a ser las siguientes. En Capital vamos a tener un asueto para la administración pública, que no vengan a sus puestos de trabajo, salvo los ministerios escenciales, salvo la actividad escencial del estado. A los empleados públicos le pedimos que hasta el lunes se queden en sus casas, que se queden en su casa, salvo para comprar provisiones o medicamentos necesarios. E invitamos a que el poder Legislativo imite esta medida, salvo lo que sea escencial. Y que el Poder Judicial imite esta medida, salvo que sea absolutamente escencial», afirmó.



«Pedimos a todos los capitalinos que este fin de semana no haya reuniones sociales, que no hayan reuniones familiares, que nos detengamos, que paremos», expresó. «Pedimos a los comerciantes de la capital, le pedimos, preferentemente que trabajen en horario corrido, que lo hagan hasta las cinco de la tarde, de diez, nueve o diez de la mañana hasta las cinco de la tarde, que no permitan el ingreso de personas a los locales comerciales, que atiendan al aire libre, preferentemente, que las personas no concurran a comprar, que se queden en sus casas, preferentemente», dijo Valdés.





«Pedimos a todos los gimnasios que cierren hasta el día lunes, a los bares y resto le pedimos que cierren, los locales cerrados, exclusivamente los que están al aire libre», agregó. «Vamos a estar con las actividades programadas de caminatas y ciclistas por los lugares habilitados», indicó.