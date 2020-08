CON EL CHEQUE DE IPLYC INCLUSIVO PRETENDE HACER ARREGLOS EN SU CASA

Se trata de Armando Teodoro Becker (38), que reside en Oberá, y a quien hace algunos años le diagnosticaron esquizofrenia. Es el ganador N° 37 de este programa del IPLyC SE y recibió el cheque de 50 mil pesos por parte del equipo de IPLyC Social.

El beneficiado contó que desde que le diagnosticaron la enfermedad, comenzó a realizar el tratamiento y a asistir al hospital “de día”, donde recibe asistencia psicológica, participa de distintos talleres (laborterapia, musicoterapia, educación física) y se relaciona con sus pares. Se mostró agradecido al Instituto y a sus colaboradores por estos sorteos y dijo que “no esperaba este premio, no sabía que lo podía ganar”. Agregó que lo utilizará “para arreglar la casa, comprarme ropa y comida”.

María Elena, hermana de Armando, recordó que vieron en él algunas dificultades y lo llevaron al hospital público, donde una junta médica determinó que padecía esquizofrenia.

Añadió que la aparición de esta enfermedad significó un cambio para toda la familia porque el joven necesitó acompañamiento respecto a la medicación y a las salidas. “No teníamos conocimiento de la enfermedad, y por eso, quizás, no nos dimos cuenta antes”, acotó.

Sobre el modo en que se enteraron del premio confió que “una cuñada me mandó la foto, y como no sabíamos que el IPLyC realizaba este tipo de sorteos, fue una gran sorpresa. Corroboramos primero en las páginas y después alguien de la municipalidad de Oberá se acercó, y por fin creímos. Pensamos que era una broma porque nunca lo inscribimos en ningún sorteo”.

Agradecida al equipo del IPLyC SE y a sus autoridades, sostuvo que “este tipo de premios son de gran ayuda para las familias que tienen a uno de sus miembros con discapacidad. Muchas veces los gastos son muchos y no se llega”.