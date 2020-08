EN MISIONES EL REGRESO A LAS CLASES PRESENCIALES TODAVÍA NO TIENE FECHA

Por La Misión ***

Así lo afirmó el presidente del Consejo General de Educación, Alberto “Colita» Galarza a FM Alto Uruguay»No estamos pensando comenzar las clases presenciales en escuelas que no estén dadas las condiciones» dijo



Galarza explico que sí hay fecha para una capacitación a los docentes en las dos primeras semanas de septiembre, en donde la segunda semana será de forma presencial con el personal de servicio. También explico que «la prioridad hoy por hoy es para la terminalidad escolar, cuando se vuelva se hará en principio con los 7mos grados de primaria y el 5to y 6to año del nivel secundario«.

El dirigente dijo también que otra de las prioridades son aquellos alumnos que no estuvieron conectados por diferentes causas, «sabemos perfectamente el porcentaje de alumnos que no pudieron conectarse, hemos consultados con una encuesta a los estudiantes, en donde el 35 % se conectó con mucha frecuencia con sus docentes, el 60% lo hizo esporádicamente y solamente el 5 % no pudo establecer vinculo«. Explico

Con respecto a los exámenes que se desarrollaron en forma virtual en toda la provincia el presidente comentó que más de 4.000 estudiantes promocionaron sus materias