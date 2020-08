PERSONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO DE OBERÁ SE CAPACITO EN LEY MICAELA

En la mañana de hoy se llevó a cabo la Capacitación en Ley Micaela, perspectivas de género y violencia destinada a más de 100 miembros de la Unidad Penal II del Servicio Penitenciario de Oberá.

La capacitación es organizada en el marco del Observatorio de Violencia Familiar y de Género junto al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social, Poder Judicial, Cámara de Representantes y el IPEC y se destaca por su enfoque interdisciplinario, ya que participaron miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La bienvenida estuvo a cargo del Director General del SSP, Alcaide General Manuel Dutto: “realmente esta capacitación es de suma importancia para toda la institución. Esto es un inicio, y de poder replicarlo en todas las unidades penales de la provincia sería algo muy importante”.

Seguidamente la Subdirectora General del SSP, Alcaide General Valeria del Carmen Mereles describió a la etapa de formación como un camino necesario “tenemos que fortalecernos y sumar herramientas para poder brindar un mejor servicio. Nosotros nos debemos a la reinserción de personas que han tenido algún inconveniente, y para ello tenemos que estar a la altura de las circunstancias”.

En ese marco el intendente de Oberá, Carlos Fernández, agradeció a los participantes del curso y remarcó que “esta nueva época que vivimos nos lleva a perfeccionarnos, ser un poquito mejor, pensando en el otro”.

A su vez, la Diputada Provincial Rita Núñez destacó la importancia que la capacitación en Ley Micaela llegue al Servicio Penitenciario “es fundamental para ser mejores personas y no solamente con los internos sino con nuestras familias o compañeros de trabajo. Tenemos que ser consientes que la violencia de género existe para poder erradicarla de una vez por todas”.

Por su parte la Directora del IPEC, Silvana Labat expresó: “Para nosotros que venimos trabajando desde el Observatorio estar acá es algo histórico, empezar a hablar de violencias y perspectivas de género en el Servicio Penitenciario nos marca un antes y un después”.

Asimismo, la ministra de Trabajo Silvina Giménez destacó la etapa de formación: “Es una alegría enorme compartir esta capacitación en ley Micaela en el Servicio Penitenciario. Para nosotros estar acá como Gobierno de Misiones es una política pública para capacitarnos y formarnos”.

La titular de la cartera laboral también hizo referencia a la última sesión de Cámara de Diputados donde “han sancionado la adhesión a leyes nacionales contra la violencia política y el acoso callejero hacia las mujeres. Misiones viene trabajando con leyes propias en la cuestión de perspectivas de género”.

Para cerrar leyó un fragmento de un libro de Luciana Peker para referirse a la reparación económica para hijos e hijas de femicidio: “el feminismo no es un virus del que hay que aislarse sino que se puede volver a potenciar para los varones. Digo con alegría y pasión, cuestionarme todo lo que aprendí que muchas de las cosas que me conforman son tóxicas. Me gustan transmitir estos conceptos que me convierten en otro tipo del que era hace 20 años”.