ESTUDIO DEL INSTITUTO DE COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE: CANALES DE TV ABIERTA DE ALCANCE NACIONAL ESTÁN EN DEUDA CON EL PLURALISMO INFORMATIVO EN EL PAÍS

Por OBSERVACOM ***





Los canales de TV abierta de alcance nacional de Chile están en deuda con el pluralismo informativo. Esta es una de las conclusiones de los resultados preliminares del estudio “Medición multidimensional del pluralismo informativo en la TV nacional abierta” realizado por el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.



La investigación, liderada por Chiara Sáez, analiza el pluralismo interno, externo y contextual al observar noticieros y programas de opinión y de debate político a partir de seis dimensiones: diversidad, editorialidad, concentración, propiedad, percepción y alcance.

En base a estas dimensiones se elaboraron 11 escalas, con un puntaje que va de 26 a 130 puntos, y se definieron los siguientes rangos de resultados: mínimo (26-33 puntos), escaso (34-45 puntos), bajo (46-58 puntos), medio (59-71 puntos), alto (72-84 puntos), abundante (85-97 puntos) y máximo (98-130 puntos).

A partir de estos criterios, los resultados preliminares del estudio muestran que, en el caso de los noticieros, Mega (54,36 puntos) presenta escaso pluralismo. En el otro extremo, la TV pública (TVN) cuenta un alto grado de pluralismo (81 puntos). Por su parte, CHV (73) también obtuvo un alto grado de pluralismo y Canal 13 (69,01), un nivel de pluralismo medio.

En relación a los programas de opinión y debate político, el valor más bajo lo obtuvo La Red (58,6 puntos), bajo pluralismo, TVN (74) obtuvo pluralismo alto, y Canal 13 (68), pluralismo medio.

“Si bien TVN destaca por sobre los demás canales en términos del puntaje final, no se diferencia demasiado del resto de los canales (comerciales) en los datos relacionados con el análisis de pantalla en los programas específicos analizados”, sostiene el informe.

Además explica que “C13 y TVN tienden a tener una programación más diversa que CHV. Pero en términos de los géneros analizados, la diversidad de temas y fuentes en noticieros como en programas de opinión y debate político es entre escasa y poca en todos los canales”.

Los resultados preliminares del estudio muestran que “hay canales que ni siquiera tienen programas de opinión y debate político”. Por ejemplo, La Red no tiene noticiero, mientras que TV+ (ex UCV) y Telecanal no tienen ningún programa informativo. Mega tampoco cuenta con programas de opinión o debate político.





“Es urgente que el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) cumpla con el artículo 14 de la ley que le obliga a establecer herramientas y procedimientos para asegurar el pluralismo informativo en noticieros, programas de opinión y debate político”, concluye el reporte.