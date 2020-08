EN LA COOPERATIVA AGRÍCOLA EL SOBERBIO UN GRUPO DE FAMILIAS GENERA TRABAJO PRODUCIENDO ALIMENTOS

En el Km 12 de Colonia Primavera de la localidad de El Soberbio funciona la Cooperativa Agrícola El Soberbio Limitada, implementada por un grupo de familias, que apuesta a la soberanía alimentaria, coordinada por Richard Schwart, militante del Partido Agrario y Social y del Movimiento Evita.

Hace seis meses comenzaron a trabajar más intensamente en la producción, porque al principio, tres años atrás, era un emprendimiento productivo familiar con escasa venta y poco asesoramiento técnico.

Pero este año, decidieron plantearle al diputado Martín Sereno (FPAyS), la necesidad de alguna ayuda para reconvertirse. «Así arrancamos sumando a un grupo del Movimiento Evita, que tienen experiencia en la plantación de alimentos, y por el mismo proceso de la Ley de Emergencia Alimentaria, decidimos producir a mayor escala tomates, lechugas, pepinos, morrones, todos los productos de chacra que actualmente nos da buenos resultados en cuanto a la venta.

Y como también tenemos en cuenta la crisis económica que afecta a las familias trabajadoras por esta pandemia del coronavirus, donamos una parte a los comedores populares a los que acuden niños, niñas y también adultos», señaló el productor.



«Apostamos a la producción local»

En la producción local trabajan en forma cooperativa alrededor de 15 familias de la zona, además de una técnica agrónoma, Rafaela Sequeira, que los asesora y ayuda, en un espacio de tres hectáreas en Colonia Primavera, que forma parte del terreno donde vive Schwart con su familia.

«Nuestro propósito es apostar a la producción local, algo que de alguna manera se estaba perdiendo en gran parte de la provincia. Cuando yo era chico, la costumbre de plantar era algo que se pasaba de generación en generación, con la intención de producir lo que consumimos.



Hoy queremos recuperarlo y sabemos que en varios lugares del Municipio se incentivó esta práctica a raíz de lo que estamos haciendo acá, y la gente comenzó a plantar lechugas, cebollitas, mandiocas, tomates, quizás la mayoría lo hace para su autoconsumo, y para comercializar; pero es igual de importante que las familias planten sus propios alimentos», dice el productor.

El joven se muestra entusiasmado por la manera en la que trabajan, sobre todo porque con sus compañeros y compañeras, sienten que pueden aportar un granito de arena a la generación de trabajo, e incentivando a vecinas y vecinas de otros lugares para que también produzcan sus alimentos.



Ventas a comercios locales y ayuda a comedores

«Somos unas 15 familias de varias colonias las que trabajamos, y además hay otras que están asociadas, entre cinco o seis productores que plantan especialmente morrones y tomates y lo traen a nuestra cooperativa que está conformada en tres hectáreas. Hasta el momento, en los dos invernaderos tenemos plantados unos 6000 kilos de tomates», remarca el productor.

Con respecto a la comercialización explica que la primera gran producción está prevista venderla al Supermercado Ceferino, ubicado en la zona céntrica de El Soberbio, por el momento comercializan en algunos locales más chicos, y obviamente, todas las familias que trabajan en este proyecto cooperativo consumen lo que producen.

«El dinero de las ventas compensa bastante los gastos, y además cada familia obtiene alguna ganancia.

Al principio no fue mucha la inversión porque ya teníamos las estructuras y nos faltaban las carpas. Por lo que entre todos aportamos y compramos los plásticos, y algunas cosas que faltaban.

Pero armar un invernadero ,y luego plantar, en el primer año es sólo para solventar lo que se gastó, porque es mucha la inversión para arrancar pero después, si hay buena producción vamos recuperando», agrega el productor hortícola.



Necesidad de otro invernáculo para ampliar la producción

Richard Schwart resalta que actualmente necesitan otro invernáculo para ampliar la producción, y confía en las gestiones que realiza en el IFAI el diputado Sereno. «Eso nos ayudaría muchísimo, y también contar con un sistema de riego electrónico, automático porque nos abastecemos de un pozo perforado y no alcanza. Esas ayudas serían una manera de generar trabajo de calidad en la chacra», cuenta.

Indica que por el momento el clima no los afectó, porque la carpa protege los cultivos bajo cubierta; sí deben tener especial cuidado con el manejo de la ventilación y el agua, que no haya humedad adentro. «Incluso ahora hay menos hongos y plagas, y es más fácil de controlar todo», remarca.

El mensaje de estos cooperativistas agrarios es volver a la tierra, algo que se perdió en las familias que habitan los barrios de zonas urbanas. Y que en las chacras es cotidiano.

«Yo crecí en la colonia y el cultivo iba de generación en generación, y después en la ciudad abandoné esa práctica; pero hace un tiempo, ya con mi familia constituida, entendí que tenemos que volver a la chacra, porque en el contexto de nuestra provincia con tierra fértil, si no producimos, no vamos a salir adelante ni en Misiones ni en la Argentina», enfatiza Richard.