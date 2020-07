NUEVA GRIPE PORCINA: OTRA PANDEMIA EN CIERNES

Por Silvia Ribeiro ***

Un estudio recientemente publicado alerta que una nueva cepa de gripe porcina (G4 EA H1N1) ha mutado para infectar a humanos y se está expandiendo en varias provincias de China. Más de 300 trabajadores de instalaciones de cría industrial de cerdos dieron positivo a esta cepa. Los autores advierten que podría aumentar su capacidad de trasmisión para convertirse en una epidemia o pandemia, tal como sucedió con la gripe porcina en México en 2009.





Foto: https://agendarweb.com.ar

El 29 de junio 2020, un grupo de investigadores liderados por el científico Liu Jinhua de la Universidad de Agricultura de China publicó los resultados de sus estudios sobre patógenos en cerdos en China, en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences de Estados Unidos. (https://tinyurl.com/ycjqqv59) . Se basan en 30,000 muestras tomadas entre 2011 y 2018 en cerdos de 10 provincias chinas. Identificaron 179 virus diferentes de gripe porcina. Uno les preocupó especialmente, el denominado G4, una combinación de tres linajes, entre ellos la cepa H1N1 que mutó de cerdos a humanos y originó la pandemia de 2009. En pruebas con hurones, que muestran síntomas de gripe similares a los humanos, concluyeron que esa cepa es “altamente infecciosa” y “causa síntomas graves” en animales, por lo que la consideran de alto riesgo.

En los últimos tres años del estudio, tomaron también muestras de trabajadores de 15 granjas industriales y poblaciones vecinas: 10, 4 % de los trabajadores y 4,4 % de otras personas mostraron tener anticuerpos contra G4 EA H1N1, indicador de que habían sido infectados. La incidencia entre personas de 18 a 35 años fue de 20, 5 %.

Aunque variantes de H1N1 han circulado por años en varios continentes, la presencia de enfermedad causada por el virus G4 en cerdos en China aumentó notablemente desde 2014. Se estima que la cepa ya está en la mayoría de las grandes instalaciones de cría de cerdos, lo cual acelera la posibilidad de nuevas mutaciones para infectar a humanos.

Ian H. Brown, jefe del departamento de virología de la Agencia de Salud Animal y Vegetal de Gran Bretaña, uno de los científicos que revisó el artículo, afirmó que «Puede ser que, con un mayor cambio en el virus, éste se vuelva más agresivo en las personas, tal como ha hecho el SARS-CoV-2”, causante de Covid-19. Los científicos saben que esta cepa se replica con facilidad en las vías respiratorias humanas, y aunque aparentemente aún no causa enfermedad grave en humanos, esto podría cambiar “sin previo aviso”, ya que los virus G4 “tienen todas las características esenciales para convertirse en candidato a virus pandémico”. (https://tinyurl.com/y7mbjxw5)

Como expliqué en artículos anteriores, el sistema agropecuario industrial tiene un rol fundamental en las pandemias, incluso la que estamos sufriendo actualmente, por las condiciones de cría industrial de ganado. Son millones de animales hacinados, genéticamente uniformes, con sistemas inmunológicos muy debilitados. (https://tinyurl.com/ycfcksva)

Ahora sale a la luz el escenario de pesadilla: una nueva pandemia de gripe porcina se podría traslapar con la actual de Covid 19, porque no se ha hecho nada para cambiar el sistema de cría animal y el sistema agrícola industrial que lo sostiene, con extensos monocultivos, principalmente de transgénicos, cuya expansión es la principal causa de deforestación y destrucción de hábitats naturales. Al contrario, las empresas de agronegocios y cría animal han tenido abultadas ganancias y hasta subsidios gubernamentales en varios países en este período.

Al mismo tiempo, está en cursos otra grave enfermedad en cerdos, la peste porcina africana (PPA), que ha diezmado la población de cerdos en China y Europa. Aunque este virus aún no ha mutado para contagiar humanos, muestra las enfermizas condiciones de la cría industrial. China es el mayor criador industrial de cerdos del mundo, y debido a la PPA, ha perdido cerca de la mitad de su plantel de cerdos.

Paradójicamente, esto, aunque afectó al principio a WH Group, empresa china que es la mayor porcícola del mundo (dueña de la empresa Smithfield), la “escasez” aumentó significativamente los precios, y WH terminó haciendo más ganancias, con la venta de sus cerdos y la importación de éstos desde Brasil, en un acuerdo con la principal criadora de ganado a nivel global, la empresa JBS, de origen brasileño. (Grain, https://tinyurl.com/y9f98atd)

Las ganancias de estas empresas carnívoras son tan grandes, debido a que externalizan todos los costos de las enfermedades que provocan en humanos, animales y ambiente, que aún en medio de la peste y la pandemia actual, siguen haciendo grandes negocios. En vista de lo que pasa con la PPA, WH Group hizo este año varios acuerdos para trasladar gran parte de la cría de cerdos a Argentina, con una inversión de 27,000 millones de dólares hasta 2028. Argentina pasaría de criar anualmente 6 millones a 100 millones de cerdos, sen 5-8 años. WH eligió Argentina por sus condiciones climáticas y por la cercanía de millones de hectáreas de soya y maíz transgénico, base de la alimentación de ganado industrial. (https://tinyurl.com/yaefy3mv) .

En lugar de aumentarlo, urge desmantelar todo el sistema agrícola y pecuario industrial, máquina letal de producción de enfermedades de gente, animales y el ambiente.



