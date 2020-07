LECCIONES EN SUECIA Y COSTA RICA COMBATIENDO LA COVID Y EL CLIMA

Este es un artículo de opinión del costarricense Rene Castro, subdirector general de la FAO para Clima, Biodiversidad, Tierras y Aguas, y del chilenoestadounidense Brian Harris, consultor con amplia experiencia como corresponsal extranjero y en la industria cafetalera mundial.





Olas y marejadas se comen las playas del Parque Nacional Cahuita, en Costa Rica, donde la vegetación pierde raíces y termina en el mar, uno de los impactos de la crisis climática que el país centroamericano busca mitigar con políticas como la de la neutralidad del carbono. Foto: Diego Arguedas/IPS

La humanidad enfrenta dos emergencias indiscriminadas en este momento, un virus y un cambio en sus condiciones ambientales. Ambas emergencias han sido enfrentadas por los países con políticas dispares alcanzando resultados desiguales.

Para hacer un análisis comparativo útil y rápido se escogieron dos países pequeños uno de Europa y otro de América, uno desarrollado y otro aún no. Ambos países han sido gobernados por gobiernos de centroizquierda la mayor parte del tiempo, después de la segunda guerra mundial. Ambos usualmente defienden posiciones similares en los foros ambientales, de derechos humanos y de promoción de la democracia en el mundo.

Estos dos países no solo comparten posiciones, sino que aparecen en los primeros lugares del desarrollo humano de sus respectivas regiones. Por ejemplo, Suecia con 82 años de promedio de expectativa de vida al nacer, supera el promedio europeo que es de 81. Costa Rica con 79 años de promedio supera lo alcanzado por América Latina y el Caribe de 75.

Costa Rica es un país de casi 5,1 millones de habitantes y 51 100 kilómetros cuadrados en el centro de América, y Suecia es un país de casi 10,2 millones de habitantes, con de territorio de 450 295 Km2 y ubicado en el norte de Europa.



La crisis de covid-19

Frente a la covid-19, los dos países adoptaron políticas diferentes.

En Costa Rica se introdujo gradualmente un sistema de distanciamiento físico, aislamiento de los enfermos, la cuarentena de toda población, con restricciones al tránsito de personas y vehículos y finalmente el cierre de fronteras.

Mientras, en Suecia, el gobierno no impuso normas de cuarentena generalizada, ni cierre de comercios o de interrupción del libre tránsito, simplemente aconsejó al ciudadano cómo proceder. El impacto económico y social no se ha hecho esperar.



Rene Castro

A nivel mundial se ha proyectado que la economía decrecerá entre 5% y 6% del producto interno bruto (PIB) global durante el 2020.

Para Suecia se han pronosticado una caída del PIB de entre 7% y 9% mientras que en Costa Rica su Banco Central pronosticó una caída de 3,5% del PIB, pero con un déficit fiscal –el del gobierno- que se proyecta que llega a 8,1 % para el 2020 y con una deuda pública que se disparará a 66% del PIB (Avendaño, 2020).



Gran parte del impacto social se va a sufrir en la educación. A nivel global Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) ha estimado que unos 1600 millones de niños están fuera de la escuela, muchos con limitaciones para continuar su educación a distancia y más aún para acceder a sistemas digitales (McIlwaine, 2020).

En Suecia no se han suspendido las clases formalmente y en general los niños continúan su curso escolar normal. En Costa Rica las clases se suspendieron desde el mes de marzo y aproximadamente 1,2 millones de niños y jóvenes ya no reciben clases y de ellos 800 000 reciben ayuda alimentaria (Arce, 2020). Muchos centros educativos pudieron trasladarse y ofrecen clases virtuales, pero no constituyen la mayoría.

Ambos países poseen un sistema de salud de buena calidad y promueven el bienestar de su población incluyendo nacionales y residentes.

A los foráneos en el caso de Suecia se les brinda atención, pero ellos deben cubrir su costo que puede ser muy oneroso para el individuo.

En el caso de Costa Rica, a los foráneos se les brinda atención y también se les cobra al individuo, sin embargo, en caso de no poder pagar los servicios del sistema sanitario, la ley obliga al estado asumir el costo. En la práctica, esto agrega una pesada carga a las frágiles finanzas públicas, las cuales al sumarse los costos de combatir la pandemia elevarán el déficit fiscal del 2020 a 8,1 % del PIB, un nivel difícil de manejar.