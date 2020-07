JOVEN MADRE DE CARAGUATAY RECIBIO CHEQUE DE IPLYC INCLUSIVO

Marta González, de Caraguatay, recibió el cheque de IPLyC Social Inclusivo, tras resultar beneficiada en el Sorteo N° 035, realizado el 21 de julio. La mujer padece una discapacidad visual y compartirá el dinero con sus tres pequeños hijos. “No me esperaba el premio. Es una gran bendición, es de gran ayuda. Nunca había ganado nada, no podía creer hasta que ustedes no vinieron”, manifestó emocionada ante la llegada del equipo de IPLyC Social, el pasado lunes.

Hace varios años Marta vive en la zona, cerca de la casa de su madre, ya que padece de una pronunciada disminución visual, problema que data desde su nacimiento y que, desafortunadamente, también heredó su hijo más chico. Pero la joven no se amilana ante la situación, y aseguró que “desde que recibí la noticia empecé a agradecer. Que Dios los bendiga y le de sabiduría y fuerza para seguir con este tipo de acciones. Es una buena obra la del IPLyC. La idea de hacer estos sorteos es fantástica y le doy gracias a todo el equipo”.

“Estoy inmensamente agradecida. Emocionada. Espero que otros puedan tener esta oportunidad. Dios sabe de las necesidades de todos”, acotó la beneficiaria, que se enteró de esta buena noticia a través de un sobrino “que mira el programa y me mandó un mensaje”.