CAPITALISMO: ODIO, ULTRADERECHAS Y RESPONSABILIDAD

Por Jorge Alemán ***

El capitalismo en su nueva fase, el neoliberalismo, dispone de las ultraderechas cargadas de odio que desde el uso de la palabra Libertad, acusan de totalitarios a los gobiernos progresistas y preparan virtualmente un golpe de estado diferente a los golpes clásicos.





No hay buen gobierno bajo el capitalismo. Es imposible que el intento de unificación de los tres poderes de la democracia en un todo unificado, integrando e inventando nuevas formas de la subjetividad sometida, sea gobernable con una legitimidad absoluta. Por esta razón, el Profesor José Luis Villacañas designa al neoliberalismo actual como el intento más logrado de Teología política, su intento de suturar el orden exterior de los distintos poderes con las convicciones íntimas no tiene parangón en la historia. Los interrogantes que la Pandemia suscita están atravesados por esta cuestión: ¿qué tipo de sociedad neoliberal existirá cuando su legitimidad como proyecto de gobierno se ha puesto en crisis?

Pero la crisis de su legitimidad no implica que el neoliberalismo como mixtura de acumulación primitiva del Capital y Teología política no vuelva a reactivar una y otra vez su poder.

Es lo que las ultraderechas-derechas han entendido para su función histórica: renunciar a la verdad, la ética y la lógica argumental a cambio de ejercer en toda su pureza un permanente homenaje a la pulsión de muerte. El capitalismo promueve un permanente aumento de goces que desembocan en la pulsión de muerte, pulsión que en la encarnación política del Odio encuentra su tono afectivo más adecuado. Es la novedad del neoliberalismo en su nueva fase: disponer de unas ultraderechas cargadas de odio que se encubren con la palabra Libertad, acusan de totalitarios a los gobiernos progresistas y preparan virtualmente un golpe de estado diferente a los golpes clásicos.



En una situación semejante no hay gobierno de izquierda o progresista, o nacional y popular, que no esté todo el tiempo bajo el asedio de puntos de fuga, incoherencias y hechos que demuestran que el Estado básicamente pertenece al poder del Capital. Pero esto no constituye una buena razón para asediarlos con críticas simulando un exterior al capitalismo que no es sostenible por ahora. Por supuesto que siempre serán importantes las experiencias de auto-organización que procedan de las experiencias de lo Común. Promoverlas no implica que no se pueda apoyar sin fisuras a los intentos de gobernabilidad de aquellos gobiernos que intentan hacer lo mejor para sus pueblos en el tiempo histórico donde gobernar es imposible. Mi apoyo incondicional, más allá de algún matiz crítico, del Frente de Todos en Argentina y el gobierno de Coalición en España que obedece a la lógica de esta situación.

*** Jorge Alemán – Psicoanalista, escritor y poeta. Autor del libro «Capitalismo. Crimen perfecto o Emancipación». Su último libro publicado es Pandemónium, notas sobre el desastre, ediciones NED.