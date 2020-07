ENTREGARÓN EN PICADA PROPAGANDA EL PREMIO DE IPLYC INCLUSIVO

Mateo Santiago Antúnez de Olivera (16), Aristobulo del valle, es el nuevo ganador de Iplyc Inclusivo (Sorteo N°34, del 7 de julio). El joven, que padece retraso madurativo, vive junto a sus padres y tres hermanos en la zona rural de Picada Propaganda. El miércoles recibió la visita del equipo de Iplyc Social, encabezado por su responsable, Marcelo Ledesma, que le entregó el cheque por 50 mil pesos.Su mamá, Mirta Inés Bouix, agradeció el gesto, y contó que el dinero será utilizado para la compra de ropa, calzado y una carretilla, ya que a Mateo le gusta colaborar con tareas de traslado de leña y mandioca. La mujer contó que toda la familia trabaja en la chacra, plantando verduras para la venta y haciendo leña para comercializar en la zona. «Todo lo hacemos en forma manual, los chicos ayudan y también estudian desde la casa», dijo.Agregó que se enteró del premio a través de sus hermanos, que tienen redes sociales y que miran Canal 12. «Me emocioné al enterarme aunque también tuve mis dudas porque ahora hay muchos casos de fraude. Hasta que llamaron desde el IPLyCSE al número de mi esposo, Juan, no me quedé tranquila «, agregó.Añadió que «quedamos muy contentos porque nunca ganamos ni una rifa de la escuela. Y esto significa mucho para nosotros, todo ese dinero junto».Agradecida, manifestó que «mando un abrazo fuerte de parte de toda mi familia a toda la gente del IPLyCSE» y que «me gustaría que otros pudieran ganar, alguien que necesita, que no tiene».