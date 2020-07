Enfoques cooperativos; Hoy: Mientras no se reconviertan la sanidad y educación públicas, sería incierto pensar en superar la pandemia.

“La falsa dicotomía cuarentena o economía es la misma táctica del tero que pone el huevo en un lado y grita en el otro, la pandemia se resuelve construyendo un sistema sanitario integrador e integrado y modernas escuelas… ¿Lo harán?”

Por José Yorg, el cooperario.

“Lo que falta es voluntad política para movilizar recursos para los hambrientos”. Josué de Castro.

“Los hombres y pueblos en decadencia viven acordándose de dónde vienen; los hombres geniales y pueblos fuertes solo necesitan saber a dónde van”. José Ingenieros.

Se ha logrado instalar la falsa dicotomía o encrucijada de cuarentena o economía…La pregunta es ¿Qué buscan con esa falacia? ¿Tal vez seguir evitando una verdad poderosa? Es el tiempo de transformar la relación socioeconómica global. En realidad, la espada de Damocles pende sobre las cabezas de los gobernantes, responsables de resolver a favor de la humanidad este dilema de hierro o de otro modo lo hará el pueblo mismo, más temprano o más tarde, para preservar la especie y la naturaleza.

El sistema médico-asistencial se nos presenta obsoleto, burocrático y agresivo, sobre todo para el doliente porque está pensado y estructurado para comienzos del siglo XX, y en cuanto a la educación, esto se replica con edificios pensados en la revolución industrial del siglo XIX”. Por tanto, mientras no se reconviertan la sanidad y educación públicas, sería incierto pensar en superar la pandemia.

La comprensión cabal de la actual crisis del sistema capitalista mundial reviste gran importancia en función a pensar en otro modelo de organización de las sociedades, y que se basen en lo humano, en lo social, en fin, en lo cooperativo, para sobrepasar esas falencias vergonzantes.

¿De qué sirven los avances tecnológicos de última generación ante estos dos problemas sociales si no lo resuelven?

Cabe rememorar lo dicho por Perón “sabemos que el individualismo es la base del sistema capitalista y que cuando queremos destruir al sistema capitalista tenemos que empezar por destruir la causa, que es el individualismo”.

Respuesta a la crisis civilizatoria.

“Huelga señalar que la actual crisis educativa, más que achacar a la pandemia es perfectamente atribuible a ese retroceso en la incorporación de la tecnología en el sistema educativo, prueba de ello es que no se ejecutó la capacitación docente, ni se montaron plataformas en cada escuela, ni la entrega de dispositivos, ni la conectividad pertinente, es decir, lisa y llanamente no se modernizó la educación que ahora lo comprobamos.

En cuanto a lo médico-asistencial, es alarmante el peregrinar del doliente quien debe procurarse un turno, esperar horas a su atención, recorrer laboratorios, esperas y esperas para su tratamiento u intervención quirúrgica u otros tratamientos ambulatorios, no existe un sistema integrado e integral de tal asistencia, es una odisea penosa del siglo XXI.

Los edificios de las instituciones escolares están desfasados, anticuados e incómodos, poco flexibles y menos dinámicos de lo que debieran ser teniendo en cuenta la alta tecnología puesta al servicio de la arquitectura e ingeniería para elaborar nuevos formatos que generen nuevos y vigorosos escenarios del proceso enseñanza-aprendizaje. Dar el salto cualitativo educativo del Siglo XXI.

En cuanto al servicio público de salud, de asistencia salubre, debe encararse bajo la teoría científica del sistema integrado e integrador, ello implica abordar social y humanamente este importante aspecto de la humanidad, despojando el afán de lucro, miserabilidad y ruin del capitalismo en función empresaria de la salud.

Así, de este modo, vemos la resolución de la pandemia del coronavirus, pero no tan sólo de ese flagelo social, sino de todos, el dengue, la lepra, el raquitismo, polio, viruela, sarampión, peste bubónica, tifus, cólera, Chagas, etc., etc., etc…

La medicina cooperativa, medicina humana para una nueva civilización basada en una relación socio-económica cuya historia sea enteramente cooperativa, karajo!

Estos aspectos apenas esbozados describen la realidad de sociedades organizadas y conducidas desde el individualismo, falto de solidaridad y cooperación, la respuesta positiva a esta crisis civilizatoria sólo puede ser una respuesta transformadora que barra estas injusticias sociales y la falsa dicotomía cuarentena o economía se resuelve construyendo un sistema sanitario integrador e integrado y modernas escuelas… ¿Lo harán?

¡En la fraternidad, un abrazo cooperativo!