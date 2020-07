CON EL PREMIO DE LA POCEADA CONSOLIDARA SU ECONOMÍA A AYUDARA A MERENDEROS

Se trata de una comerciante posadeña que se llevó 10.598.889 pesos con el primer premio de la Poceada Misionera durante el Sorteo N° 1352 (nocturno) que se realizó a las 17.30 del 30 de junio. Ese martes, repitió la misma jugada tanto en la Agencia N° 227 (vendedor N°402) como en la Agencia Nº 216 (vendedor Nº 126) de la capital provincial, por lo que en un primer momento se informó que fueron dos los ganadores. “Nerviosa pero feliz”, contó que comenzó a jugar a la quiniela tímidamente porque veía que sus empleados lo hacían con frecuencia. Es por eso que un día se animó a indagar al vendedor sobre la modalidad del juego. “Como soy ´tacaña´ le decía que la jugada no superara los diez pesos, y solo una vez acerté con las cuatro cifras. Con el tiempo, mi esposo me sugirió que, en lugar de la quiniela, jugara a la Poceada porque tenía el pálpito que algún día íbamos a sacar”, comentó.

Hace un año, empezó con tres boletas diarias, con los mismos números y, ahora, “¡no lo podemos creer!”. Explicó que jugó dos boletas porque generalmente lo hace con dos vendedores de distintas agencias. Es que, en una oportunidad, uno de ellos “me falló y ese día hubiese hecho siete puntos. Y como ambos siempre pasaban por casa, dividí la jugada”.

El martes, regresó a su hogar para efectuar un trámite y pudo ver por televisión el sorteo de la quiniela que ese día también había jugado. “Pero no tenía los tickets de la Poceada porque, por lo general, los vendedores los hacen y pasan a cobrar en otro momento. En un cupón viejo, vi que los números coincidían. Llamé a uno, y me corroboró el dato. Me comuniqué con el segundo, y me dijo que era verdad. Y hasta ahora no lo podemos creer”, reiteró.

Dijo que, con lo obtenido, “buscaremos lograr una tranquilidad económica para la familia y queremos devolver algo a la sociedad, porque esto es algo que uno no espera. Generalmente siempre ayudamos, y con algunos amigos hacemos eventos para recolectar alimentos para los merenderos, pero vemos que ahora, con la pandemia, la situación se agudizó, y son muchas más las personas que necesitan ayuda. Creemos que haciendo esto, es una manera de festejar este premio porque estamos convencidos que, en esta vida, todo vuelve”.

El pozo estimado para el sorteo de este viernes es de 2.200.000 pesos.