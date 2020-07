¿VENTA DE PLASMA EN EL CHACO? TIENE COVID19, RECIBIÓ EL TRATAMIENTO DE PLASMA, PERO LE EXIGEN PAGAR MÁS DE $10 MIL

Diario Norte ***

Un hombre de 47 años se encuentra internado hace una semana en un sanatorio de Resistencia con diagnóstico de Covid-19 y se recupera después de recibir el tratamiento con plasma. Su familia denuncia que desde el Banco de Sangre privado le solicitaron que abone por el tratamiento un total de 10 mil pesos más 1.500 pesos por el uso de materiales descartables.



El caso corresponde a un paciente de 47 años, oriundo de Puerto Tirol, quien se encuentra internado desde el viernes pasado en un sanatorio céntrico de Resistencia donde fue internado con síntomas compatibles con el virus Sars-Cov2.

Al día siguiente, el paciente y su familia fueron notificados que el resultado del hisopado que le habían realizado dos días antes (miércoles) en el hospital Perrando, dio resultado positivo para Covid-19. En ese mismo momento, le explican que debido a su cuadro le habían aplicado el tratamiento con plasma. Luego su esposa recibió un llamado desde el Banco de Sangre privado de avenida Italia para notificarle el diagnóstico positivo de Covid-19 y le comunican que el costo del tratamiento cuesta $10 mil pesos a lo que debía sumarle $1.500 más por la utilización de materiales descartables.



Plasma de convalecientes.

Tanto la mujer como su familia se encuentran aislados por el protocolo sanitario. Por lo tanto, hasta el momento no abonaron por el tratamiento. Sin embargo, los llamados desde el Banco de Sangre continuaron insistenmente durante el sábado. “El sábado me vuelven a llamar del banco de sangre para confirmar que pase a pagar o si el lunes me acercaba porque el domingo no había nadie”, contó la mujer en diálogo con NORTE. Y manifestó su preocupación por la situación que atraviesan, máxime teniendo en cuenta que dicho tratamiento es “gratuito”.



CUARTO CASO EN TIROL

Actualmente la localidad de Puerto Tirol registra cuatro casos positivos de Covid-19, tres de ellos activos y un paciente recuperado.



EL TRATAMIENTO

El plasma es el componente líquido o suero de la sangre y las personas que tuvieron Covid-19 y se recuperaron cuentan con anticuerpos generados por la enfermedad que son empleados a través de transfusiones en pacientes que se encuentran en estado grave por coronavirus.

La obtención del plasma convaleciente se realiza a través de las muestras de sangre donadas por los pacientes que se sanaron de Covid-19, en las cuales se aplica un proceso de remoción de los glóbulos rojos, las plaquetas y otros componentes celulares de la sangre tras el cual solamente queda el líquido que contiene sales y anticuerpos.

El Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco informó oportunamente que actualmente cuentan con stock de plasma de convalecientes de Covid-19 para garantizar los tratamientos terapéuticos en pacientes críticos que lo requieran por indicación médica.





En la provincia del Chaco las terapias con plasma están protocolizadas para poder ser aplicadas en todo el territorio sin ningún costo para los ciudadanos.