EL INSTITUTO DE GENÉTICA HUMANA DE MISIONES TRABAJA BAJO PROTOCOLO ESPECIAL PARA  ATENCIÓN DE PACIENTES Y REPROGRAMACIÓN DE TURNOS

Desde el Instituto de Genética Humana de Misiones (IGeHM) informan a la comunidad, que en el marco de la disposición de medidas de contención de la propagación del COVID-19 y ante la necesidad de brindar bioseguridad, en los procesos sanitarios y/o administrativos, que involucran tanto a pacientes como al personal de salud, han adecuado un protocolo especial para la atención y reprogramación de turnos.



Por lo que, agregan información sobre la solicitud de turnos “los turnos que han sido cancelados están siendo reasignados y comunicados desde la secretaría del Instituto a los pacientes”.

En este sentido detallan que para consultas respecto a resultados de estudios y solicitud de turnos, la población puede comunicarse al teléfono 03764- 443700 (interno 3210), de 8 a 12 horas o escribir al correo electrónico: geneticaparquedelasalud@hospitalmadariaga.org.



Medidas de prevención del Coronavirus

Además, recuerdan a la comunidad algunas medidas para prevenir el contagio de coronavirus. “No acercarse a los centros médicos, excepto en casos de emergencia. Extremar las medidas de prevención como ser: el distanciamiento social, usar barbijo, lavarse frecuentemente las manos, no llevarse las manos a ojos o nariz, ventilar los ambientes, no compartir platos, vasos y otros artículos de usos personal. Limpiar objetos que se usan frecuentemente”.

Finalmente recuerdan que si presentan síntomas de dengue o coronavirus, es posible realizar una consulta, las 24 horas, al 0800 444 3400.