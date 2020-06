Durante julio, suspenden sorteos del Loto

Debido a las nuevas medidas sanitarias adoptadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que restringen las actividades comerciales no esenciales, la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires SE dispuso la suspensión de los sorteos del Loto Plus, hasta el 31 de julio. Con vistas a un posible cierre de los puntos de venta, el Loto 5 Plus no abrirá la captura de apuestas, después del Sorteo N° 1144 de este martes (30 de junio) a las 22.