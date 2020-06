El Ministerio de Trabajo y Empleo de Misiones, el CGE, SIPTED y SITAJA firmaron un Convenio Marco de Cooperación

El acuerdo, firmado por la ministra de Trabajo y Empleo de Misiones, Silvana Giménez, por Alberto Galarza, presidente del Consejo General de Educación (CGE), por la directora general del Sistema Provincial de Teleducación y Desarrollo (SIPTED), Antonella Coletti y Antenor Álvez, Secretario General del Sindicato de tareferos de Jardín América (SITAJA) tiene como objetivo materializar la terminalidad de los estudios primarios y secundaríos por parte de trabajadores tareferos y sus hijos.

El acuerdo, firmado en la sede del Ministerio, procura el trabajo en conjunto entre las áreas signatarias pensando en diferentes actividades que conduzcan a la finalización de los estudios y el desarrollo de mejores profesionales en el área. “Con el Convenio de Trabajo coordinado entre el CGE, el SIPTED, el Ministerio y el Sindicato podemos brindar herramientas para la terminalidad de primaria y secundaria de los trabajadores. Nosotros no podemos disociar la educación del trabajo, es indispensable esto”, expresó la ministra de Trabajo, Silvana Giménez.

Además, añadió que “desde el gobierno provincial pensamos en la capacitación y educación como fundamental para el desarrollo de los trabajadores como personas y el desarrollo integral de las familias. La formación educativa de los trabajadores hace que puedan tener un mejor empleo y defender sus derechos laborales”.

Alberto Galarza, presidente del CGE, sostuvo que “Invitado por la ministra, estuvimos acompañando al sindicato de tareferos y al SIPTED en la firma del convenio donde se le va a ofrecer la terminalidad de educación para tareferos e hijos de tareferos” y agregó “nosotros, desde la Subsecretaría de Educación Técnica hemos ofrecido a tareferos la posibilidad de hacer cursos de formación profesional en el sector agropecuario, pero también cursos de formación para los tiempos donde no tienen cosecha, los periodos interzafra donde no tienen actividad porque a través de la formación profesional podrían realizar otras actividades. Hablamos ya de un paquete de ofertas educativas”.

Antonella Coletti, Directora General del SIPTED, celebró la propuesta de la ministra: “Agradezco a Silvana Giménez por invitarme a participar de esta idea, de trabajar con el Sindicato de Trabajadores Tareferos, donde firmamos un convenio de colaboración en el que se va a llevar a cabo la propuesta para que todos finalicen la escuela primaria y secundaria”.

“También en conjunto con el presidente del CGE estuvimos conversando para acercar tecnicaturas y oficios para lo que necesiten”, agregó la joven funcionaria. Y también se expresó sobre el trabajo en el territorio, donde afirmó que “acordamos con los promotores educativos acercarnos al lugar para conocer las necesidades de este grupo y poder brindarles desde la educación todas las herramientas que necesitan”.

Desde el SIPTED también sostuvieron que trabajan por la adaptación de los trabajadores, a la hora de terminar el secundario. “La oferta del SIPTED son cuatro horas semanales. Entonces pueden continuar con sus actividades laborales o rutinas armadas y trabajamos también en una apertura de núcleo para que ellos puedan decidir qué días son más cómodos para la mayoría del grupo y brindarle todas las posibilidades de accesibilidad a la educación”, sostuvo Coletti.

Quien también suscribió el convenio es Antenor Álvez, Secretario General de SITAJA. Contó que en su casa tiene un hijo que está estudiando: ““Me voy a anotar”, me dijo”, relató.

“La ministra ya me dijo que si hay hijos de tareferos que quieren estudiar, van a trabajar para eso. Antes los compañeros no podían estudiar, ni sus hijos. Después no tenían donde estudiar porque su bolsillo no alcanza. Con esta ayuda, esperamos que algún día haya hijos de tareferos que sean maestros, profesores, estén trabajando en una empresa de alta categoría. Ese será un orgullo para nosotros como trabajadores tareferos”, finalizó Álvez.